Bahçeli'den Terör Mesajı: Elimizi Taşın Altına Koymaya Hazırız

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den Önemli Açıklamalar

Milli Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörizmin sona erdirilmesi ve siyasi istikrarın sağlanması için herkesin birleşmesi gerektiğini vurguladı. Bahçeli, "Eğer terörsüz bir siyaset, ülke, gelecek hususunda herkes ittifak halindeyse elimizi taşın altına koymaya, gövdemizi koymaya varız ve buradayız," dedi. Terörle Mücadele Vurgusu

Bahçeli, yaptığı konuşmada, ulusal birliğin sağlanması için tüm siyasi partilerin el birliğiyle çalışması gerektiğinin altını çizdi.