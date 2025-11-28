Bahçelievler 4. Ulusal Kitap Fuarı Açıldı — 'Bahçelievler’den Gazze’ye'

Bahçelievler 4. Ulusal Kitap Fuarı kapılarını açtı

Bu yıl dördüncüsü düzenlenen Ulusal Kitap Fuarı, "Bahçelievler’den Gazze’ye: Özgür Filistin" temasıyla Bahçelievler Kongre Merkezi'nde ziyaretçilere açıldı. Etkinlikte yayınevlerinin gelirlerinin yüzde 15i Gazze'ye bağışlanacak.

Açılış töreni ve katılımcılar

Açılış programına TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Balıkesir Milletvekili Prof. Dr. Cüneyt Yüksel, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, İstanbul Vali Yardımcısı Hasan Gözen, AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, Bahçelievler Kaymakamı Mehmet Boztepe, Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır ve çok sayıda davetli katıldı.

Fuarın kapsamı ve bağış kampanyası

Fuar kapsamında 40 stant ve 120’den fazla yayınevi yer alıyor. Ayrıca 100’ün üzerinde yazar söyleşi ve imza günlerinde okurlarla buluşacak. Etkinlik 10 gün sürecek ve organizatörler fuarın yaklaşık 2 milyon ziyaretçiyi ağırlamasını bekliyor. Fuar, kültürel zenginliği artırmayı hedeflerken yayınevlerinin satış gelirlerinin yüzde 15’inin Gazze’ye bağışlanması ile insani dayanışma mesajı veriyor.

Hakan Bahadır'ın açılış konuşması

Açılış programında konuşan Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır şunları söyledi:

'Bugün 120 tane yayın evinin burada yaklaşık 1 milyon kitabın olduğu bir kitap puanı açılışını yapıyoruz. Hedefimiz geçen seneleri de aşarak 2 milyona yakın ziyaretçi bekliyoruz. 10 gün sürecek, yazarlarımız var, şairlerimiz var, düşünürlerimiz var. Onların imza günleri, söyleşileri olacak. Ama asıl ana temamız 2 tane. Bir tanesi gençleri, çocukları ve herkesi kitapla, kitap kokusuyla buluşturmak. Tabi dijital ortamdayız, çağımız dijital orada ama o kitap kokusunu, kitabın o rengini, taze basılmış kitabın kokusunu Herkesi ister yazılı olsun ister dijital olsun okumaya sevk etmek. Okumayan bir toplumuz, okumayı arttırmak birinci temamız. İkinci temamız da biliyorsunuz 2 yılı geçti, 7 Ekim’den beri dünyada soykırım diyemiyoruz vahşet var. Soykırımdan daha ağır olan vahşet var. Annelerin karnındaki çocukları da öldürüyorlar ama o öldürdükleri dünyada insanlığı öldürüyorlar. Vicdanı öldürüyorlar. Böyle bir ortamdayız. Sene 2025 Kasım ayındayız ama sanki canlı yayında maç izler gibi katil Netanyahu, siyonistlerin dünyaya yaptığı vahşeti izliyoruz. Bu kitap fuarında bunu özellikle vurguluyoruz. Herkesin ırkı, mezhebi, siyasi partisi farklı olabilir ama herkesin vicdanı biridir. Nasıl kanlarımız dünyadaki kaç milyar insanın ve gelmiş geçmiş kaç milyar insanın kan rengi aynı ise vicdanları da bir. İşte biz onu uyandırıyoruz'

Abdullah Özdemir'in değerlendirmesi

Programda konuşan AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir şu ifadeleri kullandı:

'Belediyelerimiz tabii ki şehirleri inşa edecektir. AK Parti Belediyeleri olarak biz şehri imar ediyoruz, inşa ediyoruz, altyapısıyla, üst yapısıyla tüm kentin kimliğini koruyarak gelişmesine vesile oluyoruz. Ama bir diğer taraftan da neslin ihyasını ve neslin inşasını da ihmal etmiyoruz. Çocuklarımızdan, gençlerimize, hanımefendilere ve ilçelerin tüm fertlerine dokunacak, onları gelişimlerine katkı sunacak çalışmalarının altına da imza atıyoruz. Bugün de bu anlamda çok kıymetli bir programda bir aradayız. Kitap okumak bizim hem bilgimizle, hem becerimizle, hem geleceğe dair tasavvur yeteneğimizi geliştirirken, bir diğer taraftan da kişisel gelişimimizin yanında, aynı zamanda sabrı ve stresi azaltmanın da bizlere katkısını görüyoruz. Bu açıdan kitapla hemhal olmak, kitapla bir arada olmak, kitapla beraberliğimizi artırmak adına da bu etkinlikler çok önemli ve çok kıymetli. Yazarlarımızın bir taraftan okurlarla buluşması, okurlarımızın kitaba olan bağlılıklarını daha da kıymetli hale getiriyor. Getirmeye de inşallah devam edecek'

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı'nın vurguları

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, fuarın teması ve hedefleri hakkında şu değerlendirmede bulundu:

'Bu fuarın okuma kültürümüzü geliştirmesi ve yayıncılık sektörümüze güç katmasını ve toplumumuzun herkesin kitapla buluşmasını gerçekleştiren çok önemli bir yapıtaşı olduğuna inanıyoruz. Tabi bu yılın teması Bahçelievler’den Gazze’ye teması, bu yalnızca kültür etkinliği değil, insanlığın ortak vicdanına seslenen çok kıymetli bir duruşa saygı projesi aslında. Burada Bahçelievler’in kalbinde yükselen bu fuar, Gazze’de yaşanan insani felaketi unutmayan, unutulmayan, kelimelerle, kitaplarla ve kültürle dayanışma gösteren aslında yüce bir sesin organize olmuş hali. Kültür ve sanatın sınırlarını aşan bu birleştirici güç, Bahçelievler’den Gazze’ye uzanan bir gönül köprüsünü kurmuş olacak. Zulmün karşısında insan oğluna, adaleti, barışı ve kardeşliği savunan bir ses yükselecek. Bu duyarlılığı ortaya koyan Bahçelievler Belediyemize çok çok teşekkür ediyorum. Kültür ve Turizm Bakanı olarak temel hedefimiz, Türk kültür, sanat ve edebiyatını hem ulusal hem de uluslararası düzeyde tanıtmak, yayıncılık sektörümüzü desteklemek ve okuma kültürünü toplumun her kesinde yaymak. Bu doğrultuda hem yurt içinde hem de yurt dışında dünyanın her yerinde birçok projeyi imzalatıyoruz'

Fuar, kitap ve kültür eksenli programlarıyla okuma alışkanlığını teşvik etmeyi ve insani yardımlaşmayı bir arada yürütmeyi amaçlıyor.

BU YIL DÖRDÜNCÜSÜ DÜZENLENEN BAHÇELİEVLER 4. ULUSAL KİTAP FUARI, "BAHÇELİEVLER’DEN GAZZE’YE: ÖZGÜR FİLİSTİN" TEMASIYLA KAPILARINI AÇTI. FUARDA YAYINEVLERİNİN GELİRLERİNİN YÜZDE 15’İ GAZZE’YE BAĞIŞLANACAK.