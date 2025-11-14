Bahçelievler’de 20 Şehit İçin Mevlit Okutuldu, Lokma Dağıtıldı

Bahçelievler’de, Gürcistan’da düşen askeri kargo uçağında şehit olan 20 asker için 13 camide mevlit okutuldu ve lokma dağıtıldı.

Yayın Tarihi: 14.11.2025 15:36
Güncelleme Tarihi: 14.11.2025 15:36
Bahçelievler’de 20 şehit için mevlit ve lokma programı

Bahçelievler Belediyesi, Azerbaycan’dan Türkiye’ye dönmek üzereyken Gürcistan’da düşen Türk Hava Kuvvetleri’ne ait askeri kargo uçağında şehit olan 20 asker anısına ilçede anlamlı bir program düzenledi.

Program detayları

Cuma namazının ardından Bahçelievler’in 13 camiinde mevlit okutularak, dualarla birlikte lokma ikramında bulunuldu. Etkinliğin merkezi olarak belirtilen Şirinevler Ulu Camiindeki programa Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır da katıldı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği programda şehitler için dualar edildi, birlik ve dayanışma mesajları verildi.

Başkan Bahadır’ın açıklamaları

Şehitlere duyulan minneti dile getiren Başkan Bahadır, "Hepimizin başı sağ olsun. 20 şehidimiz var. Rütbesi ne olursa olsun, binbaşı da var, uzman erbaş da var. Bizim için önemli olan, canımızın, Mehmetçiğimizin şehit olmasıdır. Hepsine Allah’tan gani gani rahmet diliyorum. Dün de Hırvatistan’da Orman Genel Müdürlüğünden bir pilotumuzu şehit verdik, ona da rahmet diliyorum" dedi.

Konuşmasının devamında birlik ve beraberliğe vurgu yapan Bahadır, "Şehitlerimiz bu toprakları kanlarıyla suladı. Bugün Türkiye Cumhuriyeti’nde özgürce yaşıyor, okula gidiyor, geziyor, eğleniyorsak, bu onların ve gazilerimizin sayesindedir. Allah hepsinden razı olsun. Bahçelievler Belediyesi olarak Cuma namazı öncesi mevlit okuttuk, sonrasında da ruhları için lokma dağıttık. Vatandaşlarımızın yoğun ilgisine teşekkür ediyorum. Türkiye acılı günlerde de sevinçli günlerde de birlik içindedir. Allah böyle acıları bir daha yaşatmasın. Türkiye Cumhuriyeti’nin varlığı ilelebet devam edecektir" ifadelerini kullandı.

Bahçelievler Belediyesi tarafından düzenlenen program, ilçede birlik ve beraberlik duygusunun pekiştiği bir anma etkinliği olarak kayda geçti.

