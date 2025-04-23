Bahçelievler'de 23 Nisan Koltuk Devir Teslimi Sırasında Deprem Yaşandı

Bahçelievler'de Deprem Anı Kamerada

Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle düzenlenen koltuk devir teslimi sırasında beklenmedik bir olay yaşandı. Koltuğunu bir öğrenciye devrettiği anda 6,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Başkan Bahadır'dan Sakinleştirici Açıklama

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, tören esnasında bir öğrenci başkanlık koltuğuna otururken, Hakan Bahadır ve Bahçelievler Kaymakamı Dr. Mehmet Boztepe çocuğun koltuğunun kenarlarından tutarak anı ölümsüzleştirdi. Deprem anında kısa süreli bir panik yaşanırken, Başkan Bahadır, besmele çekerek çevresindekilere 'Sahaya çıkmamız lazım. Bina sağlam, sıkıntı yok.' diyerek insanların endişelerini gidermeye çalıştı.

Sarsıntının ardından odadakiler hızlıca dışarı çıkarken, devir teslim töreninin bu ilginç anı, kameralara yansıdı.

Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır'ın (sol 2), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu bir öğrenciye devrettiği anda yaşanan deprem kameralar tarafından kaydedildi.