Bahçelievler'de çanta ve telefon çalan kapkaç şüphelisi yakalandı

Bahçelievler'de çanta ve telefon çalan şüpheli D.Ç. (19), güvenlik kamerası incelemesiyle tespit edilip 19 Kasım'da yakalandı; çalıntı telefon ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 22.11.2025 15:06
Güncelleme Tarihi: 22.11.2025 15:06
Güvenlik kamerası görüntüleri ve polis çalışması sonucu tutuklama

Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, iki farklı kapkaç olayıyla ilgili kapsamlı bir çalışma başlattı. Olaylar 1 Kasım ve 17 Kasım tarihlerinde gerçekleşti; mağdur edilenler çanta ve telefonlarını kaybetti.

Güvenlik kameralarından elde edilen görüntülerin analiziyle olayları gerçekleştiren şüphelinin D.Ç. (19) olduğu belirlendi. Saha çalışmaları sürdürülerek şüpheli, 19 Kasım'da adresinin önünde yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelinin üst aramasında bir çalıntı cep telefonu ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından şüpheli, sevk edildiği adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, şüphelinin kapkaç gerçekleştirdikten sonra koşarak kaçtığı anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

