Bahçelievler'de kentsel dönüşüm yıkımı: bitişik binada duvar yokluğu ortaya çıktı

Bahçelievler'de kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı gerçekleştirilen bir binanın ardından, bitişiğindeki apartmanın duvarlarının olmadığı ortaya çıktı. Yıkım sonrası bazı dairelerin içi görünürken, büyük çapta maddi hasar meydana geldi ve bazı evler havadan görüntülendi.

Hasar ve alınan önlemler

Sakinler, evlerin kullanılamaz hale geldiğini ve birçok dairede ciddi hasar oluştuğunu belirtti. Bazı bina sakinleri odalarını mavi branda ile örterek önlem almaya çalıştı; ancak eşyaların tehdit altında olduğu ve bazı ailelerin evlerini boşaltamadığı ifade edildi.

Sakinlerin tepkisi ve iddialar

Hatice Şensoy, dairesinin kullanım dışı kaldığını söyleyerek, "Evim çok zarar gördü. Ev evlikten çıktı, harabeye döndü. Dünden bu yana belediye de geldi, yıkım için gelen müteahhit ekip de yardımcı olmaya çalışıyor ama onların da hakkına giriyoruz. Duvar hiç yokmuş, hiç yapılmamış. Üst katları yıkınca duvar olmadığı ortaya çıktı. Bunun üzerine bizi uyardılar ama yapacak bir şey kalmadı. Benim duvarım odanın içine çöktü. İçeriye pislik girmesin diye branda gerdim ama faydalı olmadı. Bu halde herkes evinde kaldı, eşyalarımız var, kimse çıkamadı" dedi.

Yeter Çelik ise sorumluluğun binayı inşa eden müteahhitte ait olduğunu belirterek mağduriyetlerinin giderilmesini talep etti: "Yan binamız kentsel dönüşüme gittiği için bina yıkılıyor. Bu esnada bizim duvarımız olmadığı için odalarımız ortaya çıktı, mağdur olduk. Bu binayı yapan müteahhite ulaşmak istiyorum, mağduriyetimi gidersin. Bizim binamıza duvar yapmadan yan binanın duvarını kullanmış. Onun hesabını bize versin. Bende ve diğer mal sahiplerinde çok hasar var. Neden bunun bedelini biz ödüyoruz? İnşaat firmamız bizi uyardı, çok dikkat ettiler yıkım konusunda, destek de oluyorlar ama neden cezayı biz ödeyelim?"

Olayla ilgili olarak yetkililer ve müteahhitten henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Konunun netleşmesi için inceleme ve gerekli çalışmalara devam edildiği bildirildi.

