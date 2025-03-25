Bakan Alparslan Bayraktar Erzurum'da Temaslarda Bulundu

Bakan Bayraktar'ın Erzurum Ziyareti

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Erzurum'da önemli ziyaretler gerçekleştirdi. Kentteki temasları kapsamındaki ilk durağı Erzurum Valiliği oldu.

Valilik Ziyareti ve Şeref Defteri

Bakan Bayraktar, Vali Mustafa Çiftçi ve il protokolü tarafından kapıda karşılandı. Ziyaret sırasında, Bayraktar'a çiçek takdim edildi. Şeref defterini imzalayan Bayraktar, daha sonra Vali Çiftçi ile kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Camii Etkinliği

İkindi namazında Atatürk Üniversitesi yerleşkesindeki Darülfunun Camisinde, AK Parti Kadın Kolları Başkanlığınca düzenlenen “çocuklarla cami şenliği” etkinliğine katıldı. Etkinlikte çocuklara pamuk şeker ve çeşitli hediyeler dağıttı.

Büyükşehir Belediyesi ve Parti Ziyareti

Daha sonra Büyükşehir Belediyesini ziyaret eden Bayraktar, burada Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ile bir süre görüştü. Ziyaretinin son kısmında ise AK Parti Erzurum İl Başkanlığına geçerek, İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu ve partililerle bir araya geldi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar (sağda), Erzurum Valiliğini ziyaret etti. Bayraktar, Vali Mustafa Çiftçi (ortada) ve beraberindekiler tarafından karşılandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar (sağda), Erzurum Valiliğini ziyaret etti. Bayraktar, Vali Mustafa Çiftçi (ortada) ve beraberindekiler tarafından karşılandı.