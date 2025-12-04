Bakan Ersoy: Taş Tepeler, Anadolu’nun 12 bin yıl önceki dünyasını görünür kılmaya devam edecek

Bakan Ersoy, Taş Tepeler'de ortaya çıkan yeni Neolitik buluntuların bölgenin tarihini genişlettiğini ve Şanlıurfa'nın turizmdeki hedeflerine katkı sağlayacağını açıkladı.

Yayın Tarihi: 04.12.2025 12:05
Güncelleme Tarihi: 04.12.2025 12:05
Yeni buluntular Neolitik mirası aydınlatıyor

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya paylaşımında bu sezon Taş Tepeler Projesi kapsamında ortaya çıkan buluntuların Neolitik Dönem anlayışını daha da genişlettiğini bildirdi.

Ersoy, Sayburç'taki ağzı dikili yüz tasviri, Sefertepe'de farklı üsluplarla işlenmiş kabartmalar ve Göbeklitepe'deki adak heykeli gibi buluntuların bölgedeki yaşamın ritüelleri ve sembolik dünyasına dair önemli ipuçları sunduğunu vurguladı.

Bu keşiflerin, yürütülen çalışmaların her sezon nasıl yeni kapılar araladığını gösterdiğini belirten Ersoy, projenin bilimsel yolculuğunun kazı ekiplerinin özverili çalışmaları, akademik paydaşların katkıları ve bölgedeki tüm kurumların güçlü desteğiyle kararlılıkla ilerlediğini söyledi.

Şanlıurfa süreçlerine verdiği destek ve yakın iş birliği için Valimiz Hasan Şıldak ile Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar'a hassaten teşekkür eden Ersoy, Şanlıurfa'nın turizm ve kültür alanındaki gelişimine sağladıkları katkıların sürecin önemli bir tamamlayıcısı olduğunu ifade etti.

Ersoy ayrıca, küresel tanıtım çalışmaları ile Valilik ve Büyükşehir Belediyesi'nin katkıları sayesinde Şanlıurfa'yı önce ülke turizminde ardından da dünya turizminde hak ettiği yere ulaştıracaklarını belirtti.

Taş Tepeler, Anadolu’nun 12 bin yıl önceki dünyasını benzersiz ayrıntılarla görünür kılmaya devam edecek.

