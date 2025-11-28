Bakan Fidan Berlin'de: Wadephul ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi temaslarda bulunmak üzere Almanya'nın başkenti Berline geldi. Bakan Fidan, Almanya Dışişleri Bakanlığı'na geçerek burada Alman mevkidaşı Johann Wadephul tarafından kapıda karşılandı.

Görüşme

İki bakan kapıda karşılaşmanın ardından ikili görüşmeye geçti. Görüşmenin ardından Fidan ile Wadephul ortak bir basın toplantısı düzenleyecek.

Program

Bakan Fidan ayrıca Almanya Federal Meclisi (Bundestag)ı ziyaret edecek; programında Türk sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle ve iş insanlarıyla bir araya gelmek de bulunuyor.

