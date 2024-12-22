Bakan Fidan'dan Suriye Ziyareti: Yeni Umutlar Doğuyor

Dışişleri Bakanı Fidan'dan Suriye'ye Umut Dolu Mesaj

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'deki yeni yönetimin lideri Ahmed eş-Şera ile Şam'da gerçekleştirdiği görüşmeyi değerlendirerek, "Yıllar sonra gerçekleştirdiğimiz bu ziyaret, Suriye halkı için yeni, umut dolu bir dönemin ilk adımı olacaktır" dedi.

Bakan Fidan, X sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin Suriye halkının yanında olduğunu vurgulayarak, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde, Suriyeli kardeşlerini yalnız bırakmadık” ifadelerini kullandı. Bu bağlamda, Suriyelilerin ihtiyaç duyduğu her alanda destek vermeye hazır olduklarını belirtti.

Suriye'nin Geleceği İçin Öncelikler

Fidan, Suriye için önceliklerinin "istikrarın ve güvenliğin temini, terörün bertaraf edilmesi, ulusal uzlaşıya ulaşılması, ekonomik kalkınmanın sağlanması ve yıllar boyunca ülkelerinden ayrı kalan Suriyelilerin yurtlarına geri dönebilmesini sağlamak" olduğunu belirtti.

Türkiye'nin, güvenli, özgür ve müreffeh bir Suriye inşa etmek üzere her türlü katkıyı vermeye devam edeceğini ifade eden Fidan, "14 yıl boyunca verdikleri mücadeleye bizzat şahit olduğum Suriyeli kardeşlerimizi daha güzel günlerin beklediğine yürekten inanıyorum. Misafirperverliklerini özlemişiz" şeklinde konuştu.