Bakan Fidan, Gazze'deki Türk vatandaşlarının sayısını açıkladı

Gazze’de İsrail’in saldırıları sonucu binlerce kişi evsiz kaldı. Türkiye, Gazze’deki vatandaşlarını tahliye etmek için yoğun çaba harcıyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bakanlığının 2024 yılı bütçesini TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda sunarken, Gazze’deki son durum hakkında da bilgi verdi. Fidan, ayrıca Zonguldak’ta batan gemideki mürettebatın akıbetiyle ilgili de açıklamalarda bulundu.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda bakanlığının 2024 yılı bütçesini sundu. Fidan, Gazze’de yaşanan insani kriz ve Zonguldak’ta batan gemiyle ilgili son durumu paylaştı.

Fidan, Gazze’de mahsur kalan Türk vatandaşlarının tahliyesine ilişkin şu bilgileri verdi: “Gazze’de 1153 Türk vatandaşı ve yakınımız bulunuyor. Bugüne kadar 170 vatandaşımız ve yakınlarının Gazze’den çıkışı sağlanmıştır. Geri kalan 983 vatandaşımız ve yakınlarımız için de çalışmalarımız sürüyor. Gazze’deki vatandaşlarımızın güvenliği ve sağlığı bizim için önceliklidir.”





Fidan, Zonguldak açıklarında batan gemideki 12 mürettebattan 1 kişinin şehit olduğunu, 11 kişinin ise kayıp olduğunu söyledi. Fidan, “Zonguldak açıklarında batan gemideki 12 mürettebattan 1 kişinin şehadetine tanık olduk. 11 personelin arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Sahil Güvenlik, Deniz Kuvvetleri, AFAD, UMKE, JAK, 112 Acil Servis ekiplerimiz bölgede yoğun bir şekilde çalışıyor.” dedi.

Gazze’de Türk vatandaşları



Cevap: Gazze’de 1153 Türk vatandaşı ve yakını bulunuyor. 170 kişi tahliye edildi, 983 kişi için çalışmalar sürüyor.

Zonguldak’ta batan gemi

Cevap: Zonguldak’ta batan gemideki 12 mürettebattan 1’i şehit, 11’i kayıp. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Dışişleri Bakanlığı 2024 bütçesi

Cevap: Dışişleri Bakanlığı 2024 yılı bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülmeye başlandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bütçe sunumunu yaptı.