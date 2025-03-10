Bakan Fidan'ın Ürdün'deki Beşli Güvenlik Zirvesi'nde Suriye ve Filistin Mesajları

Ürdün'de Beşli Güvenlik Zirvesi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün ev sahipliğinde düzenlenen Beşli Güvenlik Zirvesi'nde, Suriye ve Filistin konularında önemli mesajlar verdi. Fidan, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Ürdün, Irak, Suriye ve Lübnan ile birlikte düzenlenen bu tarihi toplantının, bölgenin kronik sorunlarına ortak çözümler üretmeyi amaçladığını belirtti.

Provokasyonlara Dikkat!

Fidan, Suriye'de yaşanan gerginliklerin mezhep çatışmasına dönüşmesini hedefleyen provokasyonlara karşı, itidal ve sağduyu ile hareket edilmesinin hayati önem taşıdığını ifade etti. "Hadiseleri, herhangi bir mezhebe ya da dini gruba mal etmeye çalışmak doğru değildir" diyerek, provokasyonların önlenmesi gerektiğini vurguladı.

Terörle Mücadele ve İşbirliği

Toplantıda, terörle mücadele konularının yanı sıra DEAŞ ile ortak operasyon ve istihbarat mekanizmalarının kurulmasına yönelik karar alındığını aktaran Fidan, müzakerelerin hızla hayata geçirileceğini dile getirdi.

Filistin Meselesi Üzerine

Bölgedeki yayılmacı politikalar karşısında sorumluluk almak gerektiğini belirten Fidan, "İsrail'in bölgedeki yayılmacı politikalarına karşı durmak ve Filistin meselesini kalıcı çözüme kavuşturmak için sorumluluk almak zorundayız. Gazze, Filistin toprağıdır ve öyle kalacaktır" şeklinde konuştu.

Bölgesel Barış İçin Birlikte Hareket Etmeli

Fidan, birlikte hareket etmenin bölgesel barış ve güvenliğe katkı sağlayacağını vurgulayarak, "Bugünkü Beşli Güvenlik Zirvesi, bu yönde atılmış çok önemli bir adımdır" dedi. Bir sonraki toplantının Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirileceğini de hatırlattı.