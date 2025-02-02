Bakan Fidan, Trump'ın Gazze Önerisine Sert Tepki Gösterdi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Sert Açıklama

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile birlikte düzenlediği ortak basın toplantısında, ABD Başkanı Donald Trump'ın Filistin halkının Gazze'den sürülmesiyle ilgili önerisine yönelik önemli değerlendirmelerde bulundu.

İnsanlık Hukukuna Aykırı

Bakan Fidan, "Filistin halkının Gazze'den sürülmesi, yerlerinden edilmesi, bunların başka ülkelere gönderilmesi projelerine tamamıyla karşıyız. Bu, gerçekten insanlık hukukuna aykırı bir teklif." ifadelerinde bulundu.

Türkiye'nin Duruşu

Fidan, Türkiye olarak Kahire'de sunulan bildirinin arkasında durduklarını ve bu duruşu desteklediklerini vurguladı. Herkesin bu olumsuz önerinin karşısında durması gerektiğini dile getiren Fidan, uluslararası toplumun birlik olmasının önemine dikkat çekti.

(Sürecek)

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan (solda), Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani (sağda) ile Doha'daki ortak basın toplantısında konuştu.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan (solda), Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani (sağda) ile Doha'daki ortak basın toplantısında konuştu.