Bakan Göktaş, Maltepe Huzurevi Yangını Sonrası Hastaları Ziyaret Etti

Bakan Göktaş, Yangın Sonrası Hastaları Ziyaret Etti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Maltepe Huzurevi'nde yaşanan yangından etkilenen hastaları hastanede ziyaret etti. Ziyaret sırasında, yangından etkilenen 27 kişiden 7'sinin taburcu olduğu açıklandı. Göktaş, "Bu akşama kadar çeşitli hastanelerden 10 kişinin daha taburcu olması bekleniyor. 4 kişi yoğun bakımda, 6 kişi ise bir müddet daha gözetim altında tutulacak" dedi.

Yangının Sebepleri ve Müdahale Süreci

Bakan Göktaş, Maltepe Huzurevi'nde çıkan yangına ivedi bir şekilde müdahale edildiğini belirterek, huzurevi sakinlerinin hızlıca tahliye edildiğini aktardı. Yangının, huzurevinin bir odasında başladığı kaydedildi. Yangından etkilenen 15 huzurevi sakini, 6 huzurevi personeli ve 3 bekçi ile 3 polisin çevre hastanelere sevk edildiği bilgisi verildi.

Psikososyal Destek ve Soruşturma

Göktaş, huzurevinin 2009 yılında yapıldığını ve 2 bloktan oluştuğunu hatırlatarak, yangından etkilenmeyen diğer huzurevi sakinlerine yönelik psikososyal destek ekiplerinin müdahale ettiğini ifade etti. "Bütün yaşlılarımız tahliye edildi ve farklı huzurevlerine yerleştirildi" diyen Göktaş, ilk andan itibaren müfettişler görevlendirildiğini, hem adli hem de idari soruşturma başlattıklarını belirtti.

Bakan Göktaş'ın Hastane Ziyareti

Bakan Göktaş'a hastane ziyaretinde İstanbul Valisi Davut Gül, Maltepe Kaymakamı Bahri Tiryaki ile Kartal Kaymakamı Edip Çakıcı eşlik etti. Ziyaretin ardından Göktaş, yangından etkilenen diğer hastaların tedavi sürecini görmek adına Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne geçti.

Göktaş, huzurevinde incelemelerde bulunduktan sonra, yangının meydana geldiği binada yetkililerle birlikte incelemelerde bulundu. İstanbul Valisi Gül ile huzurevi müdürü Asuman Çebi de Göktaş'a eşlik etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Maltepe Huzurevi'ndeki yangından etkilenenlerden bazılarının tedavi gördüğü Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ni ziyaret ederek, açıklamalarda bulundu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Maltepe Huzurevi'ndeki yangından etkilenenlerden bazılarının tedavi gördüğü Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ni ziyaret ederek, açıklamalarda bulundu.