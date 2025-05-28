Bakan Göktaş, Şehit Ailesini Ziyaret Etti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Samsun’da önemli bir ziyarette bulundu. Bakan Göktaş, 2013 yılında Şırnak'ta şehit olan İsmail Palaş'ın değerli ailesini ziyaret etti.

Bakan Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bakanımız Sayın Mahinur Özdemir Göktaş, Samsun programı çerçevesinde, 2013 yılında Şırnak'ta şehit olan İsmail Palaş'ın kıymetli ailesini ziyaret etti. Tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz," ifadelerine yer verdi.

Bu duygusal ziyarette, şehidin babası Adem Palaş, annesi Nuran Palaş ve kız kardeşi Büşra Palaş bulunurken, Göktaş, aileye başsağlığı diledi ve dualar etti. Uzman Çavuş İsmail Palaş, 2013 yılında bir kaza kurşunuyla şehit olmuştu.

Göktaş'ın ziyaretine ayrıca Samsun Valisi Orhan Tavlı, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nihat Soğuk, Samsun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Vekili Necmettin Aygün, AK Parti İl Başkanı Mehmet Köse ve MHP İl Başkanı Burhan Mucur da eşlik etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Samsun programı çerçevesinde, 2013 yılında Şırnak'ta şehit olan İsmail Palaş'ın ailesini ziyaret etti. Göktaş'a Samsun Valisi Orhan Tavlı, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nihat Soğuk, Samsun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Vekili Necmettin Aygün, AK Parti İl Başkanı Mehmet Köse ve MHP İl Başkanı Burhan Mucur da eşlik etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Samsun programı çerçevesinde, 2013 yılında Şırnak'ta şehit olan İsmail Palaş'ın ailesini ziyaret etti. Göktaş'a Samsun Valisi Orhan Tavlı, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nihat Soğuk, Samsun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Vekili Necmettin Aygün, AK Parti İl Başkanı Mehmet Köse ve MHP İl Başkanı Burhan Mucur da eşlik etti.