Bakan Göktaş ve Karadağlı Mevkidaşı Gutic'ten İşbirliği Adımı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Karadağlı Mevkidaşıyla Bir Araya Geldi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Uluslararası Aile Forumu kapsamında Karadağ Sosyal Refah, Aile Bakımı ve Demografi Bakanı Damir Gutic ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi.

Göktaş, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Gutic ile iki ülke bakanlıkları arasında sosyal hizmetler alanında bir mutabakat zaptı imzaladıklarını duyurdu. Bu adım, iki ülke arasındaki işbirliğini güçlendirme amacını taşımaktadır.

Göktaş, Aile Yılı kapsamında, bölge ülkeleri olarak ortak hedeflerinin aileyi merkeze alan dayanıklı toplumlar oluşturmak olduğunu belirtti. Ayrıca, bölgesel ve uluslararası düzeyde aile politikaları ve sosyal hizmetler alanında işbirliği yapmaya devam edeceklerinin altını çizdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş (sağ 5), Uluslararası Aile Forumu kapsamında Karadağ Sosyal Refah, Aile Bakımı ve Demografi Bakanı Damir Gutic (sol 5) ile bir araya geldi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş (sağ 5), Uluslararası Aile Forumu kapsamında Karadağ Sosyal Refah, Aile Bakımı ve Demografi Bakanı Damir Gutic (sol 5) ile bir araya geldi.