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Bakan Güler, Çanakkale'deki Amfibi Kolordu Komutanlığında İncelemede Bulundu

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Çanakkale'deki Amfibi Kolordu Komutanlığında incelemelerde bulundu.

Yayın Tarihi: 29.03.2025 21:51
Güncelleme Tarihi: 29.03.2025 21:55
Bakan Güler, Çanakkale'deki Amfibi Kolordu Komutanlığında İncelemede Bulundu

Bakan Güler, Amfibi Kolordu Komutanlığını Ziyaret Etti

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Çanakkale'de yeni kurulan Amfibi Kolordu Komutanlığı'nda önemli incelemelerde ve denetlemelerde bulundu.

Önemli İsimlerle Beraber

Bakan Güler'e, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu eşlik etti.

Ramazanın Son İftarı

İncelemelerin ardından Güler ve beraberindekilerin, ramazanın son iftarını Amfibi Kolordu Komutanlığı'nda görevli personelle birlikte gerçekleştirdiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Çanakkale'de yeni kurulan Amfibi Kolordu Komutanlığında inceleme...

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Çanakkale'de yeni kurulan Amfibi Kolordu Komutanlığında inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Çanakkale'de yeni kurulan Amfibi Kolordu Komutanlığında inceleme...

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Çanakkale'de yeni kurulan Amfibi Kolordu Komutanlığında inceleme ve denetlemelerde bulundu.

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