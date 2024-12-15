Bakan Güler’den Irak ve Suriye’deki Kürtlere Mesaj: 'Sorun Teröristlerle'

Bakan Güler: 'Kürt Kardeşlerimizle Sorunumuz Yok'

Bakan Güler, Irak ve Suriye'de yaşayan Kürt kardeşlerle hiçbir sorunlarının olmadığını dile getirdi. Güler, sadece ve yalnızca teröristlerle sorun yaşadıklarını vurgulayarak, bu durumu net bir şekilde ifade etti.

Terörle Mücadelede Kararlılık

Güler, sözlerinin devamında, "Bizim için asıl problem teröristlerle. Kürt kardeşlerimizle aramızda hiçbir mesele yok. Onların güvenliğini de önemsiyoruz," diyerek, güvenlik politikalarının temel felsefesini aktardı.

Bu açıklama, Türkiye’nin terörle mücadele konusundaki net tutumunu bir kez daha gün yüzüne çıkardı. Özellikle bölgedeki güvenlik dinamiklerinin ve etnik yapıların önemi göz önünde bulundurulduğunda, bu tür ifadeler dikkat çekici bir yere sahip.