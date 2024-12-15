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Bakan Güler: Suriye'de PKK/YPG Tasfiye Edilecek

Bakan Güler, Suriye'deki yeni yönetimle birlikte PKK/YPG'nin er ya da geç tasfiye edileceğini ifade etti.

Yayın Tarihi: 15.12.2024 12:03
Güncelleme Tarihi: 15.12.2024 12:03
Bakan Güler: Suriye'de PKK/YPG Tasfiye Edilecek

Bakan Güler: Suriye'de PKK/YPG Terör Örgütü İle Mücadele Sürecek

Son günlerde Suriye'deki gelişmelere ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Bakan Güler, "Yeni dönemde Suriye'de PKK/YPG terör örgütü er ya da geç tasfiye edilecek. Bunu hem Suriye'deki yeni yönetim hem de biz istiyoruz," dedi.

Bakan Güler, terör örgütleriyle mücadelede kararlılık vurgusu yaparak, bu terör unsurlarının bölgedeki huzuru tehdit ettiğine dikkat çekti. Suriye'deki yeni yönetim ile sağlanan iş birliğinin, PKK/YPG'nin etkisiz hale getirilmesinde kritik bir rol oynayacağını belirtti.

Bu açıklamalar, Türkiye'nin güvenlik stratejileri ve uluslararası ilişkileri açısından dikkate değer bir adım olarak değerlendiriliyor. Güler'in sözleri, bölgedeki terörizmin yok edilmesine yönelik uluslararası desteğin önemine de işaret ediyor.

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