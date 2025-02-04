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Bakan Işıkhan: Belediyelerin SGK'ya Borcu 162 Milyar Lira! İmamoğlu ile Görüşme Detayları

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, belediyelerin SGK'ye borcunun Ocak itibarıyla 162 milyar liraya yükseldiğini duyurdu.

Yayın Tarihi: 04.02.2025 18:16
Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 18:16
Bakan Işıkhan: Belediyelerin SGK'ya Borcu 162 Milyar Lira! İmamoğlu ile Görüşme Detayları

Bakan Işıkhan Canlı Yayında Açıklamalarda Bulundu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TRT Haber’de gerçekleştirdiği canlı yayında, belediyelerin Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) olan borçlarının Ocak ayı itibarıyla 162 milyar liraya ulaştığını bildirdi. Işıkhan, belediyelerin SGK'ye olan borçlarının sürdürülemez bir seviyeye geldiğine dikkat çekerek, borçların ana paranın çok üzerinde arttığını ifade etti.

Belediyelere Borçlarını Ödeme Çağrısı

Işıkhan, belediyeleri SGK'ye olan borçlarını ödemeye çağırarak, "Geçen yıl bu konu gündeme geldiğinde belediyelerimizin borcu 96 milyar liraydı. Yıl sonunda 160 milyar lira seviyesine ulaştı. Ocak ayı itibarıyla bu miktarın 162 milyar lira olduğunu söyleyebiliriz" dedi.

Medya Tarafından Borçların Dağılımı

Bakan, söz konusu borçların büyük kısmının CHP'li belediyelere ait olduğunu belirtirken, SGK’nın işverenlerden prim tahsilat oranının %90 iken belediyelerden tahsilat oranının %44 seviyesinde olduğunu duyurdu.

TBB ile Görüşmeler Devam Ediyor

Işıkhan, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile yaptıkları görüşmelerde, sosyal güvenlik sisteminin sürdürülebilirliğini sağlamak için borçların tahsil edilmesinin zorunlu olduğunu ifade ettiklerini söyledi. TBB heyetinin, SGK'nın rehberlik etmesini rica ettiklerini de ekledi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Taksitlendirme Adımı

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin SGK'ya olan borcunu ödemek amacıyla yaklaşık 8,5 milyar lira olan borcunu taksitlendirme başvurusunda bulunduğunu belirten Işıkhan, yasal olarak yatırması gereken peşinatın da yatırıldığını söyledi.

Suriye'deki Durum ve İş Gücü Piyasası

Işıkhan, Suriyeli işçilerin ülkelerine dönüşlerinin iş gücü piyasasına etkileri hakkında, bu durumun analiz edilmesinin henüz erken olduğunu, ancak mevcut verilerin iş gücü piyasasında ciddi değişiklikler beklenmediğini ortaya koyduğunu aktardı.

Kamu İşçileri için Protokol Görüşmeleri Başlayacak

Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerine de değinen Bakan Işıkhan, bu süreçte TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ ile çalışmaların yürütüldüğünü, resmi görüşmelere Şubat içinde başlanacağını ifade etti.

Kadınların İş Gücüne Katılımı Desteklenecek

Bakan, 2025-2028 yıllarını kapsayacak Ulusal İstihdam Stratejisi çerçevesinde, kadınların iş gücüne katılımını teşvik edeceklerini, esnek çalışma ve çocuk bakım hizmetleri gibi desteklerin sağlanacağını vurguladı.

Dijitalleşme ve Yeni Çalışma Modelleri

Işıkhan, dijitalleşmeye uyumlu çalışma şekillerine yönelik teşviklerin artırılacağını ve hibrit çalışma modellerinin yaygınlaştırılacağı bilgisini verdi. Ayrıca, Hemofili A hastası çocuklar için yeni biyoteknolojik ilaçların devreye alınacağını da duyurdu.

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