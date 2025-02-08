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Bakan Işıkhan'dan CHP Lideri Özel'e Filistin Tepkisi

Vedat Işıkhan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Filistin konusundaki sözlerine sert tepki gösterdi.

Yayın Tarihi: 08.02.2025 15:12
Güncelleme Tarihi: 08.02.2025 15:12
Bakan Işıkhan'dan CHP Lideri Özel'e Filistin Tepkisi

Bakan Işıkhan'dan CHP Genel Başkanı Özel'in Filistin Açıklamalarına Tepki

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Filistin konusundaki sözlerine yönelik önemli bir açıklamada bulundu. Bakan Işıkhan, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, uluslararası tüm platformlarda Filistin halkının sesi, Filistin davasının en güçlü destekçisi olmuştur," ifadelerini kullandı.

Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Özel'in ifadelerine karşılık vererek Türkiye'nin Filistin meselesindeki duruşunu vurguladı. "Türkiye'nin, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde adil ve kalıcı barışın sağlanması, 1967 sınırları temelinde, bağımsız ve egemen bir Filistin devletinin kurulması için verdiği samimi mücadeleye milletimiz şahittir," dedi.

Bakan Işıkhan, ayrıca bazı siyasi odakların ve 'sözde' siyasetçilerin tutumlarını eleştirerek, "Bu hakikate ve apaçık gerçeklere rağmen mazlumdan yana hiçbir zaman tavır gösterememiş, devrik zalimleri bile savunmuş kimi odakların açıklamalarını aziz milletimizin vicdanına bırakıyoruz," şeklinde konuştu.

"Filistin halkına verdiğimiz desteği kararlılıkla devam ettireceğiz," diyerek sözlerini tamamladı.

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