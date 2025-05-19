Bakan Işıkhan, Türk Metal Sendikası Genç İşçiler Kurultayı'nda Önemli Mesajlar Verdi

Bakan Işıkhan'dan Genç İşçilere Destek Sözü

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türk Metal Sendikası'nın düzenlediği 2. Genç İşçiler Kurultayı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Işıkhan, "Gençliğin emeği, alın teri ve kararlılığı olmadan bu ülkenin ne sanayisi yükselebilir ne kalkınması tamamlanabilir ne de büyük ve güçlü Türkiye hayali hayata geçebilir" dedi.

Genç İşçilerle Bir Araya Geldi

19 Mayıs'ın anlam dolu bir gün olduğunu ifade eden Işıkhan, Türkiye'nin sanayi gücünü omuzlayan genç işçilerle buluşmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Metal sektörünün, hem üretim hem de direncin, mühendisliğin ve alın terinin temeli olduğunu vurguladı.

Metal Sektörü ve İstihdam Verileri

Işıkhan, metal sektörünün yıllık 94 milyar dolarlık ihracat kapasitesine sahip olduğuna ve bu sektörün otomotivden çeliğe, alüminyumdan ağır sanayiye kadar geniş bir yelpazede yüksek katma değer ürettiğine dikkat çekti. Ayrıca, sektörde yaklaşık 195 bin iş yerinin faaliyet gösterdiğini ve 2 milyon üzerinde kişiye doğrudan istihdam sağlandığını açıkladı.

Bugün metal sektöründe 30 yaş altında 564 bin gencin istihdam edildiği bilgisini veren Işıkhan, bu sayının her yıl arttığını ifade etti. "Gençlerimiz üretime katılıyor, atölyeye giriyor, mesai yapıyor, çalışıyor, alın teri döküyor. Bu tablo, bizi hem gururlandırıyor hem de gelecek adına umutlandırıyor" şeklinde konuştu.

Sendikalaşma Oranı ve Çalışan Kadınlar

Işıkhan, ülke genelinde işçilerin sendikalaşma oranının yaklaşık yüzde 15, metal sektöründeki oranın ise yüzde 19 olduğunu belirtti. "Bugün metal iş kolunda 1 milyon 987 bin işçi çalışmakta ve bunların 382 bini sendikalı durumda. Sadece Türk Metal Sendikasının üye sayısı 294 bine yaklaştı" dedi.

Bakan, ayrıca genç işgücünün %17'sinin kadınlardan oluştuğunu vurgulayarak, Türk kadınlarının üretimin merkezinde yer aldığını ifade etti.

Geleceğe Dönük Vizyon ve Destek

Işıkhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde gerçekleştirilen reformların sosyal devleti güçlendirdiğine vurgu yaptı. 1 Mayıs'ın resmi tatil olarak kabul edilmesinin önemini belirten Bakan, sendikal hakların güvence altına alındığını ve çalışma hayatında devrim niteliğinde düzenlemelerin yapıldığını kaydetti.

Metal sektörünün yeşil dönüşüm ve dijitalleşme açısından büyük bir potansiyele sahip olduğuna değinen Işıkhan, bu dönüşümlerin gençler için yeni fırsatlar yaratacağını belirtti. Ulusal İstihdam Stratejisi çerçevesinde genç istihdamına öncelik verileceğini ve sektörün stratejik öneminin artırılacağını açıkladı.

Konuşmaların ardından Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Uysal Altundağ, Bakan Işıkhan'a halı işlemeli bir tablo hediye etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türk Metal Sendikası tarafından bir otelde düzenlenen 2. Genç İşçiler Kurultayı'na katıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türk Metal Sendikası tarafından bir otelde düzenlenen 2. Genç İşçiler Kurultayı'na katıldı.