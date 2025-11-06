Bakan Kacır: Türkiye Avrupa'nın Sanayi ve Teknoloji Üretim Merkezi

Kacır'ın Şırnak Programı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, çeşitli programlara katılmak üzere Şırnak'a geldi. İlk durağı Şırnak Valiliği oldu; burada Vali Birol Ekici, AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, vali yardımcıları, kurum müdürleri ve siyasi parti temsilcileri tarafından karşılandı.

Valilikte kentte yürütülen yatırım ve sanayi projeleri hakkında bilgi alan Bakan Kacır, daha sonra AK Parti İl Başkanlığını ziyaret ederek partililere hitap etti.

Sanayi ve Teknolojide Dönüşüm

Konuşmasında Türkiye'nin son 23 yılda kapsamlı bir dönüşüm geçirdiğini vurgulayan Kacır, 'Bugün Türkiye, sanayide ve teknolojide Avrupa’nın üretim merkezi haline geldi' dedi. Şırnak'ı 'tarihin kalbinin attığı, hızlanmış ve ivmelenmiş bir şehir' olarak tanımladı.

Kacır, AK Parti döneminde eğitimden sağlığa, ulaştırmadan gençliğe, kültürden turizme, sanayiye, teknolojiye ve enerjiye kadar birçok alanda projelerin hayata geçirildiğini belirtti. Türkiye'nin bugün elde ettiği kazanımlarla ekonomik ve teknolojik bağımsızlık yolunda önemli adımlar attığını söyledi.

Öne çıkan veriler arasında 36 milyar dolar olan ihracatın 270 milyar dolar'a çıkması, Organize Sanayi Bölgelerinde üretim yapan fabrika sayısının 11 bin'den 61 bin'e, çalışan sayısının ise 415 bin'ten 2 milyon 700 bin'e yükselmesi yer aldı.

Ar-Ge, TEKNOPARK ve Üniversite Atılımları

Bakan Kacır, araştırma-geliştirme ve inovasyona yapılan yatırımlara dikkat çekti: 'Türkiye’yi araştırmayla, geliştirmeyle, icatla, inovasyonla, yenilikle biz tanıştırdık.' TEKNO parkların yaygınlaştığını, bugün TEKNO parklarda 12 bin firmanın Ar-Ge faaliyetleri yürüttüğünü söyledi.

Ayrıca Ar-Ge hesap kaynağını 29 binden 311 bine çıkardıklarını ve üniversite sayısını 208'e taşıdıklarını belirterek, gençlerin yükseköğretim imkanlarına erişiminin genişlediğini ifade etti.

Güvenlik ve Terörle Mücadele

Kacır, konuşmasında güvenlik konusuna da değinerek, Sayın Cumhurbaşkanı'nın vurguladığı gibi en büyük projelerden birinin 'Terörsüz Türkiye' olduğunu söyledi. Kacır, huzur ve güven iklimi sağlanarak terör meselesinin gündemden çıkarılmasının bölgesel istikrar için de önem taşıdığını belirtti.

Programın Kapanışı

Programda AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar ve Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka de konuşma yaptı. Konuşmaların ardından Bakan Kacır ve beraberindekiler, Şırnak Belediyesi'ni ziyaret etmek üzere AK Parti İl Başkanlığı'ndan ayrıldı.

