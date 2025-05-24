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Bakan Kurum'dan Depozito Destekleri: Yeni Sistemle Cebinize Katkı

Bakan Murat Kurum, yeni depozito sistemi ile şişelerin ekonomik katkı sağlayacağını duyurdu. Uygulama, 7 şehirde başlayacak.

Yayın Tarihi: 24.05.2025 14:00
Güncelleme Tarihi: 24.05.2025 14:00
Bakan Kurum'dan Depozito Destekleri: Yeni Sistemle Cebinize Katkı

Bakan Kurum’dan Yeni Destek: Depozito Sistemi ile Ekonomik Katkı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sakaryalıları yakından ilgilendiren önemli bir gelişmeyi duyurdu. Yeni uygulama ile birlikte, artık “çöp” olarak gördüğünüz her bir şişe, cüzdanınıza doğrudan katkı sağlayan bir hazineye dönüşecek.

“Şişeni Getir, Paranı Al!” Sloganı ile Yeni Dönem

Şişeni getir, paranı al!” sloganıyla yola çıkan depozito sistemi, çevremizi korumanın yanı sıra ekonomik faydalar sunarak Sakaryalılara ulaşacak.

Sakarya’dan Türkiye Geneline Yayılacak

Bakan Kurum, Sakarya'da düzenlenen Depozito İade Sistemi Tanıtım Toplantısı'nda projenin önemli detaylarını paylaştı. Kurum, depozito sisteminin büyük bir çevre atılımı olduğunu ve her yıl ülke ekonomisine 500 milyon avrodan fazla katkı sunacağını ifade etti.

Bu uygulamanın 2026 yılına kadar ülke geneline yaygınlaşması hedefleniyor. Kurum, sistemin öncelikle Erzurum, Samsun, Mersin, Gaziantep, Konya ve İzmir gibi büyük şehirlerde hayata geçirileceğini belirtti. Başarılı sonuçların elde edilmesiyle birlikte, 25 milyar şişeden daha fazlasını kapsayacak olan bu sistemin Türkiye genelinde kurulumu tamamlanacak.

Öncelikle 7 bölge, 7 il merkezinde kurulumların tamamlanacağına dikkat çeken Kurum, ardından tüm il ve ilçelerde makine kurulumlarını bitirmeyi planladıklarını vurguladı.

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