Bakan Kurum'dan Tapu Müjdesi: 5 Milyon Vatandaşa Tapuları Kazandıracağız

Bakan Kurum, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün 178. Yıl Dönümünde Önemli Açıklamalarda Bulundu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 5 milyon vatandaşımızın heyecanla beklediği bir adım attıklarını belirterek, "Tapu teşkilatımızla kayıt altına alınmamış tek bir metrekare 2B alanı bırakmayacağız. Orman vasfını yitirmiş tüm alanlarda tespit çalışmalarını bu yıl sonuna kadar tamamlayacağız" dedi. Kurum, bu açıklamaları Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün 178. kuruluş yıl dönümü nedeniyle düzenlenen törende yaptı.

Tarihsel Bir Miras ve Gelecek Vizyonu

Kurum, Türkiye Cumhuriyeti'nin 4 bin yıllık devlet geleneğine sahip olduğunu vurgulayarak, tüm kurumların tarihine bakıldığında bu güçlü devlet hafızasına şahit olunduğunu ifade etti. 1847'de Osmanlı Devleti'nin arşiv odalarında atılan ilk imzalarla kurulan tapu teşkilatının da bu mirasın önemli bir parçası olduğunu söyledi.

Kurum, tapu teşkilatının 60 milyon parseli kayıt altına aldığını belirterek, "Devlet geleneğinde devamlılık esastır. Bugün bu prensibin en önemli temsilcisi olan tapu teşkilatımızda çalışan 18 bin arkadaşımız, 'İnsanı yaşat ki, devlet yaşasın' sözüne yakışır şekilde hareket etmektedir" ifadesini kullandı.

Dijitalleşme ile Hız ve Şeffaflık

Bakan Kurum, tapu işlemlerinin dijital ortama geçişinin hızlandığını belirtti. Yılda 20 milyon işlem gerçekleştiren tapu teşkilatı, mülkiyet verilerinin 30 milyon belgenin dijital arşivlerde korunduğu bir sistemle daha hızlı ve güvenilir hale geldi. "İnşallah yıl sonuna kadar ülke çapındaki tapu ve kadastro işlemlerinin yüzde 80'ini dijital ortamda gerçekleştirmek için var gücümüzle çalışıyoruz" dedi.

Tapu Bekleyen Vatandaşlara Destek

Bakan, henüz tescil edilmemiş arazilerin ekonomiye kazandırılması için çalıştıklarını aktararak, "Binlerce uzman çalışanımız, 81 ilin her metrekaresini kayıt altına almaya devam ediyor. 3 ay içerisinde yaklaşık 14 bin kilometrekare alanın tespit edileceğini ve bu alanların tescilinin bir yıl içinde tamamlanacağını" söyleyerek konut arsası ihtiyacına işaret etti.

3 Boyutlu Şehir Modelleri İle Yeni Bir Dönem Başlıyor

Murat Kurum, 3 Boyutlu Şehir Modelleri Projesi ile her sokak ve binanın üç boyutlu halinin üretileceğini belirterek, "Vatandaşımız, yapacağı yatırıma dair her bilgiye bu sistemden ulaşabilecek. Taşınmazların gerçek piyasa değerini görebilecek" ifadelerini kullandı.

İstanbul: Projenin Kalbi

Kurum, projelerin ilk uygulamasını ekonomik açıdan önemli bir merkez olan İstanbul'da başlatacaklarını ifade etti. İstanbul'un, deprem riskinin yüksek olduğu bir şehir olduğuna dikkat çekerek, "Değer haritaları ve üç boyutlu şehir modellerimizi kentsel dönüşüm politikalarıyla entegre edeceğiz" dedi.

Vatansever Bir Yaklaşım

Kurum, Bakanlık olarak her zaman işbirliğine açık olduklarını ve vatandaşın sorunlarını tek tek çözmekle yükümlü olduklarını ifade etti. "Bakanlığımızın kapıları sonuna kadar açık" diyerek, İstanbul'daki depreme yönelik hazırlıklara değindi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 178. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Beyoğlu'nda bir otelde düzenlenen programda konuşma yaptı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 178. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Beyoğlu'nda bir otelde düzenlenen programda konuşma yaptı.