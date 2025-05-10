Bakan Kurum, Kahramanmaraş’ta Yeni Ev ve İş Yerleri Hakkında Açıklamalarda Bulundu

Kahramanmaraş'ta Yeni Konut ve İş Yerleri Açılışı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş'ta gerçekleştirilen konut ve iş yeri teslimatlarına dair önemli bilgiler verdi. Bakan Kurum, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, şu ana kadar yaklaşık 28 bin yeni yuva ve iş yerinin faaliyete geçtiğini belirtti.

2025 Yılına Kadar Hedef Büyüyor

Bakan Kurum, hedeflerinin 2025 yılı sonuna kadar 74 bin ev ve iş yerinin daha teslim edilmesi olduğunu açıkladı. Bu projeler ile hem mevcut yaşam alanlarının geliştirilmesi hem de geleceğe yönelik yeni projelerin hayata geçirilmesi amaçlanıyor.

Tarihi Yapılar ve Restorasyon Çalışmaları

Kurumu, ayrıca Kahramanmaraş'ın tarihine vurgu yaparak, Kapalı Çarşı'nın restorasyonuna devam ettiklerini, Demirciler ve Kasaplar Çarşılarını da ihya ettiklerini ifade etti. Bu tarihi yapıların korunarak gelecek nesillere aktarılmasının önemine dikkat çekti. Bakan, bu çalışmaların son durumunu ise koordinasyon toplantısında ele alacaklarını belirtti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş'ta şu ana kadar yaklaşık 28 bin yeni konut ve iş yerinde yaşamın başladığını, yıl sonuna kadar 74 bin bağımsız bölümün daha teslim edilmesinin planlandığını bildirdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş'ta şu ana kadar yaklaşık 28 bin yeni konut ve iş yerinde yaşamın başladığını, yıl sonuna kadar 74 bin bağımsız bölümün daha teslim edilmesinin planlandığını bildirdi.