Bakan Memişoğlu: Türk Devletleri ile Sağlık Tecrübelerimizi Paylaşmaya Hazırız

Hoca Ahmet Yesevi'nin "Birlik olmadan dirlik olmaz" sözlerini hatırlatan Memişoğlu, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, kardeş devletlerle sağlık sistemlerini güçlendirmek ve ortak projeler geliştirmek amacıyla kararlılıkla çalıştıklarını ifade etti.

Türkiye’de son 20 yılda sağlıkta yaşanan dönüşümü aktararak, "Dönüşümden önce her vatandaşımız yılda sadece 2 kez sağlık hizmeti alabiliyordu. Şu anda 11’in üzerinde hizmet alabilme kapasitesine sahibiz"3-4 milyar dolara ulaşabilme potansiyeline sahip olduğunu ekledi.