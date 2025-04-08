Bakan Memişoğlu: Türk Devletleri ile Sağlık Tecrübelerimizi Paylaşmaya Hazırız

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye'nin son 20 yılda sağlık sektöründe yaşadığı büyük dönüşümü vurgulayarak, bu tecrübelerini Türk devletleriyle paylaşmaya hazır olduklarını belirtti.
Kazakistan'ın başkenti Astana'da gerçekleştirilen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) 5. Sağlık Bakanları Toplantısı sırasında konuşan Memişoğlu, toplantı marjında düzenlenen "TDT Ülkelerinin Sağlık Sektörüne Yatırım Çekme" konulu panelde önemli açıklamalarda bulundu.
Toplantıda sağlık alanındaki iş birliğini derinleştirmek için atılan adımları aktaran Memişoğlu, "İmzalanan mutabakat zabıtları, ortak geleceğimizin sağlık alanında daha sağlam temeller üzerine inşa edilmesine vesile olacaktır," Hoca Ahmet Yesevi'nin "Birlik olmadan dirlik olmaz" sözlerini hatırlatan Memişoğlu, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, kardeş devletlerle sağlık sistemlerini güçlendirmek ve ortak projeler geliştirmek amacıyla kararlılıkla çalıştıklarını ifade etti. Türkiye’de son 20 yılda sağlıkta yaşanan dönüşümü aktararak, "Dönüşümden önce her vatandaşımız yılda sadece 2 kez sağlık hizmeti alabiliyordu. Şu anda 11’in üzerinde hizmet alabilme kapasitesine sahibiz"3-4 milyar dolara ulaşabilme potansiyeline sahip olduğunu ekledi. Memişoğlu, "Türk toplumları olarak bu fırsattan birlikte yararlanmamız gerekiyor. Sağlık sistemlerimizi kendi kendine yeter hale getirmek için tecrübelerimizi üye ülkelerle paylaşmaya hazırız" Son olarak, Kırgız mevkidaşıyla birlikte Türk hekimlerin Kırgız hastalara böbrek nakli yaptığı anılarından da bahseden Memişoğlu, "Türkiye sağlık alanında çok iyi yerlerde. Türk Devletleri Teşkilatı ile iş birliğine hazırız." şeklinde konuştu. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) 5. Sağlık Bakanları Toplantısı kapsamında bulunduğu Kazakistan'ın başkenti Astana'da, "TDT Ülkelerinin Sağlık Sektörüne Yatırım Çekme" konulu panelde konuştu. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) 5. Sağlık Bakanları Toplantısı kapsamında bulunduğu Kazakistan'ın başkenti Astana'da, "TDT Ülkelerinin Sağlık Sektörüne Yatırım Çekme" konulu panelde konuştu.
Hoca Ahmet Yesevi'nin "Birlik olmadan dirlik olmaz" sözlerini hatırlatan Memişoğlu, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, kardeş devletlerle sağlık sistemlerini güçlendirmek ve ortak projeler geliştirmek amacıyla kararlılıkla çalıştıklarını ifade etti.
Türkiye’de son 20 yılda sağlıkta yaşanan dönüşümü aktararak, "Dönüşümden önce her vatandaşımız yılda sadece 2 kez sağlık hizmeti alabiliyordu. Şu anda 11’in üzerinde hizmet alabilme kapasitesine sahibiz"3-4 milyar dolara ulaşabilme potansiyeline sahip olduğunu ekledi.
Memişoğlu, "Türk toplumları olarak bu fırsattan birlikte yararlanmamız gerekiyor. Sağlık sistemlerimizi kendi kendine yeter hale getirmek için tecrübelerimizi üye ülkelerle paylaşmaya hazırız" Son olarak, Kırgız mevkidaşıyla birlikte Türk hekimlerin Kırgız hastalara böbrek nakli yaptığı anılarından da bahseden Memişoğlu, "Türkiye sağlık alanında çok iyi yerlerde. Türk Devletleri Teşkilatı ile iş birliğine hazırız." şeklinde konuştu. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) 5. Sağlık Bakanları Toplantısı kapsamında bulunduğu Kazakistan'ın başkenti Astana'da, "TDT Ülkelerinin Sağlık Sektörüne Yatırım Çekme" konulu panelde konuştu. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) 5. Sağlık Bakanları Toplantısı kapsamında bulunduğu Kazakistan'ın başkenti Astana'da, "TDT Ülkelerinin Sağlık Sektörüne Yatırım Çekme" konulu panelde konuştu.
Son olarak, Kırgız mevkidaşıyla birlikte Türk hekimlerin Kırgız hastalara böbrek nakli yaptığı anılarından da bahseden Memişoğlu, "Türkiye sağlık alanında çok iyi yerlerde. Türk Devletleri Teşkilatı ile iş birliğine hazırız." şeklinde konuştu.
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) 5. Sağlık Bakanları Toplantısı kapsamında bulunduğu Kazakistan'ın başkenti Astana'da, "TDT Ülkelerinin Sağlık Sektörüne Yatırım Çekme" konulu panelde konuştu.
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) 5. Sağlık Bakanları Toplantısı kapsamında bulunduğu Kazakistan'ın başkenti Astana'da, "TDT Ülkelerinin Sağlık Sektörüne Yatırım Çekme" konulu panelde konuştu.