Bakan müjdeyi az önce verdi: Kültür ve Turizm Bakanlığına 1500 personel alımı yapılacak!

Kültür ve Turizm Bakanlığı, yeni yıla personel alımı müjdesiyle girdi. Bakan Mehmet Nuri Ersoy, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Yeni yılın ilk günü bir müjdemiz var.” diyerek, bakanlık merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere, farklı ünvanlarda 1500 personel alımı yapacaklarını bildirdi.

PERSONEL ALIMI DETAYLARI





Bakan Ersoy, personel alımıyla ilgili detayları da paylaştı. Buna göre, bakanlık bünyesinde 1000 sözleşmeli personel, 250 kadrolu personel ve 250 geçici personel alımı gerçekleştirilecek. Sözleşmeli personeller arasında 500 rehber, 200 arkeolog, 100 restoratör, 100 sanat tarihçisi, 50 mimar, 25 mühendis, 25 müze uzmanı bulunuyor. Kadrolu personeller arasında ise 100 şoför, 50 hizmetli, 50 güvenlik görevlisi, 25 memur, 25 teknisyen alınacak. Geçici personeller ise 250 temizlik işçisi olarak görev yapacak.

BAŞVURU ŞARTLARI VE SÜRECİ

Personel alımı için başvuru şartları ve süreci de belli oldu. Bakan Ersoy, başvuruların 15 Ocak 2024 tarihinde başlayacağını ve 31 Ocak 2024 tarihinde sona ereceğini belirtti. Başvuruların bakanlığın resmi internet sitesi üzerinden yapılacağını ifade eden Ersoy, adayların KPSS puanlarına göre değerlendirileceğini ve sözlü sınava çağrılacağını kaydetti. Sözlü sınavların ise 15 Şubat 2024 tarihinde başlayacağını ve 28 Şubat 2024 tarihinde tamamlanacağını duyurdu. Sonuçların ise 15 Mart 2024 tarihinde açıklanacağını bildirdi.

BAKAN ERSOY’DAN TEŞEKKÜR MESAJI

Personel alımı müjdesinin ardından sosyal medyada büyük ilgi gören Bakan Ersoy, takipçilerine teşekkür mesajı yayınladı. Ersoy, “Bakanlığımıza katılacak yeni arkadaşlarımızı heyecanla bekliyoruz. Kültür ve turizm sektörümüze katkı sağlayacak, ülkemizin tanıtımına ve gelişimine destek olacak personellerimizle birlikte daha güzel işlere imza atacağız. Başvuracak olan tüm adaylara başarılar diliyorum.” dedi.