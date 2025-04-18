Bakan Tekin'den Uluslararası Öğrencilere Vurgu: Ana Dil ve Kültür Eğitimi Önemli

Bakan Tekin, Öğrencilere Ana Dil ve Kültür Vurgusu Yaptı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, uluslararası öğrenciler için düzenlenen deneme yarışmasının ödül töreninde, çocukların ana dillerini ve kültürel değerlerini doğru bir şekilde öğrenmelerinin önemine dikkat çekti. Tekin, "Müşterek değerlerimiz neyse, o doğrultuda yetişen bir kuşak temel arzum," dedi.

Ödül Töreninin Detayları

Bakan Tekin, Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği tarafından, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) desteği ile gerçekleştirilen "Uluslararası Öğrencilerin Kaleminden Türkiye'de Yaşamak" konulu yarışmanın ödül törenine katıldı. Programda yaptığı konuşmada ana dilin eğitimin temeli olduğunu vurguladı.

Toplumsal Değerlerin Önemi

Tekin, "Bir tarafta ülkesinin siyasal çıkarlarını yabancı medya organlarına ve örgütlere şikayet eden siyasetçilerimiz var, diğer tarafta ise Türkiye'de yaşamaktan mutluluk duyan öğrenci katılımcıları var. Bu durum, etkinliğin konjonktürel önemini artırıyor," şeklinde konuştu.

Kapsayıcı Eğitim Uygulamaları

Bir memur sendikasının okullarda LGBT ile ilgili ders vermek istemesine ilişkin Bakanlığın müdahale ettiğini belirten Tekin, "Temel hak ve hürriyetler Türkiye'de güvence altındadır. Kamu kurumları olarak bireylerin hürriyetlerini özgürce yaşayabilmeleri için gerekli tüm tedbirleri alacağız," ifadelerini kullandı.

Değerlendirme Sistemlerindeki Sınırlamalar

Tekin, çocukların ifade gücünün test sistemiyle zayıfladığına dikkat çekerek yaptıkları gözlemleri aktardı. "Gündüz öğrencilerine klasik, gece öğrencilerine ise test soruları sordum; sonuçlar arasında fark vardı. Çocuklarımız maalesef test üzerinden yetişiyor," dedi.

Sözde Eğitim Reformları

Bakan Tekin, Türkçe eğitimine öncelik verdiklerini ve okullarda test değerlendirmeyi kaldırdıklarını belirtti. "Türkçe ve edebiyat derslerinde geçme notunu 70'e yükselttik," diye açıklamada bulundu.

Müfredat Reformu

Tekin müfredatta Türkçe ve Türk kültürüne ait değerlerin önemine vurgu yaptı. "Orta Asya yerine 'Türkistan' kavramını kullanıyoruz. Türkiye'de dil meselesi ideolojik bir tartışma haline geldi," dedi.

Gelecek Nesillerin Temel Değerleri

Bakan Tekin, çocukların ana dillerini doğru öğrenmelerinin ve kültürel değerlerinin içselleştirilmesinin kendileri için öncelikli bir konu olduğunu sözlerine ekleyerek, "Müfredatımıza ideolojik kavramları çıkardık," dedi. Ayrıca, bu alanda gelen eleştirileri göğüslemek zorunda olduklarını da kaydetti.

Yarışmayı düzenleyenlere ve katılımcılara teşekkür eden Bakan Tekin, Bakanlık olarak bu sürecin bir parçası olmaya devam edeceklerinin altını çizdi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye Dil ve Edebiyat Derneğince (TDED) Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) desteğiyle Rami Kütüphanesi'nde düzenlenen "Uluslararası Öğrencilerin Kaleminden Türkiye'de Yaşamak" başlıklı deneme yarışmasının ödül törenine katılarak konuşma yaptı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye Dil ve Edebiyat Derneğince (TDED) Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) desteğiyle Rami Kütüphanesi'nde düzenlenen "Uluslararası Öğrencilerin Kaleminden Türkiye'de Yaşamak" başlıklı deneme yarışmasının ödül törenine katılarak konuşma yaptı.