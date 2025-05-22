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Bakan Tekin, Türkiye-Moritanya 1. Karma Ekonomik Komisyonu Toplantısı'na Katıldı

Milli Eğitim Bakanı Tekin, Türkiye-Moritanya ilişkilerini güçlendirmek için önemli adımlar attı.

Yayın Tarihi: 22.05.2025 18:19
Güncelleme Tarihi: 22.05.2025 18:19
Bakan Tekin, Türkiye-Moritanya 1. Karma Ekonomik Komisyonu Toplantısı'na Katıldı

Bakan Tekin, Moritanya ile İşbirliğini Geliştirme İmkanlarını Değerlendirdi

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye ve Moritanya arasında imzalanan mesleki ve teknik eğitim alanındaki işbirliği protokolünün önemine dikkat çekti. Bakan Tekin, Türkiye-Moritanya 1. Karma Ekonomik Komisyonu Toplantısı kapsamında gerçekleştirdiği temaslarda, iki ülke arasında balıkçılıktan tarım ve hayvancılığa, ulaştırma ve lojistikten yükseköğretime kadar pek çok alanda işbirliği olanaklarına vurgu yaptı.

Toplantının Açılışında Önemli Mesajlar Verildi

Toplantının açılışında konuşan Tekin, Moritanya'da bulunmaktan memnun olduğunu belirterek, Türkiye-Moritanya ilişkilerinin geliştirilmesi konusundaki hedeflerini açıkladı. Moritanya’nın, Türkiye'nin zor zamanlarında yanında olan bir ülke olduğunu vurguladı ve şu ifadeleri kullandı:

"Moritanya, 2016'daki darbe girişiminden sonra Türkiye’ye destek veren ilk ülkelerden olmuştu. 6 Şubat 2023'te yaşanan depremler sonrasında da başsağlığı dileyen ilk ülkeler arasında yer aldı. Bu nedenle Moritanya’yı her zaman dost bir ülke olarak değerlendiriyoruz."

İkili İlişkilerin Güçlendirilmesi İçin Çaba Sarf Edilecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Moritanya Cumhurbaşkanı Muhammed Veled Gazvani arasındaki ilişkileri geliştirmek için önemli teşviklerin bulunduğunu belirten Tekin, bu fırsatların sonuç alıcı ilişkiler haline dönüşmesi için çalışacaklarını ifade etti.

Başarılı İşbirlikleri İçin İmzalar Atıldı

Tekin ve Moritanya Yükseköğretim Bilimsel Araştırmalar Bakanı Yacoub Ould Moine, 1. Karma Ekonomi Komisyonu toplantısında alınan kararları ve mutabık kalınan başlıkları imzaladı. Ayrıca, mesleki ve teknik eğitim alanındaki işbirliği protokolüne de imza atıldı.

Tekin, bu imzaların iki kardeş millet ve devlet için hayırlara vesile olmasını dileyerek, "Bugün ekonomik, ticari ve kültürel açıdan işbirliklerimizi daha üst noktalara taşıyacak metinleri imzaladık," dedi. İmzalanan metinlerin, iki ülkenin ticaret hacminin artırılmasını hedeflediğini de sözlerine ekledi.

İmza töreninin ardından Türkiye’ye döndükten sonra gerekli adımları hızlı bir şekilde atacaklarını belirten Tekin, ev sahipliği için Bakan Moine ve heyetine teşekkür etti.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Moritanya temasları kapsamında Türkiye-Moritanya 1. Karma...

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Moritanya temasları kapsamında Türkiye-Moritanya 1. Karma Ekonomik Komisyonu Toplantısı'na katıldı, Moritanya Yükseköğretim Bilimsel Araştırmalar Bakanı Yacoub Ould Moine ile ikili görüşme gerçekleştirdi. Tekin ve Moine, 1. Karma Ekonomi Komisyonu toplantılarında alınan kararları ve mutabık olunan başlıkları imzaladı. Bakanlar, mesleki ve teknik eğitim alanına ilişkin işbirliği protokolüne de imza attı.

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