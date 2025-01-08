Bakan Uraloğlu, Rize'deki Silahlı Saldırı Sonrası Aileyi Ziyaret Etti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Rize'de gerçekleşen silahlı saldırıda hayatını kaybeden PTT çalışanı Ömer Bayazıt'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Bakan Uraloğlu, olayın ardından yaptığı açıklamada, "Gereken en ağır cezanın verilmesi noktasında biz de takipçisi olacağız" dedi.

Dün akşam Derepazarı ilçesinde meydana gelen saldırıda 44 yaşındaki Bayazıt yaşamını yitirmişti. Uraloğlu, Bayazıt'ın babası İzzet Bayazıt ve diğer aile üyelerine başsağlığı diledi. "Elim bir olayla karşılaştık. PTT Şube Müdürümüz ve orada çalışan bir arkadaşımız sudan bir sebeple katledildi. Biz bunu esefle ve şiddetle kınıyoruz" şeklinde konuştu.

Bakan, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine ise sabır diledi. Beklenmedik ölümlerin aileler için kabul edilmesinin zor olduğunu vurgulayan Uraloğlu, "Ben tekrar ailemize, Rize'mize, PTT Teşkilatımıza başsağlığı, sabır diliyorum Rabb'imden" dedi.

Konuya ilişkin olarak, katilin emniyet güçleri tarafından dün akşam yakalandığını belirten Uraloğlu, "Bu anlamda zaten katil yakalanmıştır. Gereken en ağır cezanın verilmesi noktasında biz de takipçisi olacağız. Rabb'im bu tür olayların tekrar etmemesini bizlere nasip etsin inşallah" ifadelerini kullandı.

PTT'de 21 yıldır temizlik görevlisi olarak çalışan ve bir çocuk babası olan Bayazıt'ın cenazesinin, ilçede ikindi vakti kılınacak namazın ardından defnedilmesi bekleniyor.