Bakan Yerlikaya: 'Hedefimiz Terörsüz Türkiye'

Hedef 'Terörsüz Türkiye'

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şırnak'ta düzenlenen "Türkiye’nin Huzuru Toplantısı"'nda önemli açıklamalarda bulundu. Yerlikaya, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde, 'Türkiye Yüzyılı'nın inşa sürecinde, 'Büyük ve güçlü Türkiye' ideali ile çıktığımız bu yolda hedeflerimizin başında hiç şüphesiz 'Terörsüz Türkiye' gelmektedir" dedi.

Şırnak'ta Güvenlik Duygusu Artıyor

Bakan Yerlikaya, Şırnak'ta güvenlik güçlerinin terörle mücadelede önemli mesafeler katettiğine işaret ederek, "Terör bitme noktasına geldikçe, bugün Şırnak'ta terörü değil, milletçe hepimizi sevindiren gelişmeleri konuşur olduk" şeklinde konuştu.

Şırnak'ı Kalkındırma Vurgusu

Yerlikaya, son yıllarda Şırnak'ın üretim, kalkınma ve turizm ile anılır hale geldiğini belirterek, "Cudi ve Gabar, bugün petrolle ülkemizin zenginliğiyle özdeşleşir hale geldi. Şükürler olsun Gabar'da günlük 76 bin varil petrol üretimi seviyesine ulaşıldı" ifadelerini kullandı.

Terörle Mücadele ve Başarılar

Yerlikaya, "Şırnak'ta emniyetimiz, jandarmamız 2024 yılında 13 bin 391 kırsal operasyon ve 235 şehir operasyonu yaparak 60 teröristi etkisiz hale getirdi" dedi. Ayrıca, FETÖ, DEAŞ, DHKP-C gibi terör örgütleriyle mücadelenin de devam ettiğini vurguladı.

Asayiş ve Suçlarla Mücadelede Performans

Bakan, Şırnak'taki asayiş durumunu değerlendirerek, "Piyasa kontrolü ile birlikte kişilere karşı işlenen suçu aydınlatma oranımız Türkiye genelinde %98,9 olarak kaydedilmiştir" açıklamasında bulundu.

Trafikte Güvenliği Artırma Çabası

Yerlikaya, "Trafik cezalarıyla ilgili bir çalışma içerisindeyiz ve bu konuda gerekli önlemleri almayı hedefliyoruz" diyerek, trafik kazalarını azaltmayı amaçladıklarını belirtti.

Düzensiz Göçle Mücadele

Son olarak, Şırnak'ta 4 bin 331 yabancı uyruklu kişiye yönelik kimlik denetimi yapıldığını ve düzensiz göçmen olarak tespit edilen 239 kişinin sınır dışı edildiğini açıkladı.

Toplantıya, Şırnak Valisi Birol Ekici, AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş gibi çok sayıda yetkili katıldı. Bakan Yerlikaya, daha sonra Şırnak Belediyesini ziyaret etti ve Belediye Başkanı Mehmet Yarka ile görüştü.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya,(sağda) Şırnak'taki temasları kapsamında Valiliği ziyaret etti, Vali Birol Ekici (solda)ile görüştü.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya,(sağda) Şırnak'taki temasları kapsamında Valiliği ziyaret etti, Vali Birol Ekici (solda)ile görüştü.