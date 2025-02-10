DOLAR
35,99 -0,01%
EURO
37,15 0,14%
ALTIN
3.360,03 -1,6%
BITCOIN
3.501.865,96 -1,08%

Bakan Yerlikaya: 'Hedefimiz Terörsüz Türkiye'

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şırnak'ta yapılan Türkiye’nin Huzuru Toplantısı'nda terörle mücadelenin önemi vurguladı.

Yayın Tarihi: 10.02.2025 20:01
Güncelleme Tarihi: 10.02.2025 20:01
Bakan Yerlikaya: 'Hedefimiz Terörsüz Türkiye'

Hedef 'Terörsüz Türkiye'

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şırnak'ta düzenlenen "Türkiye’nin Huzuru Toplantısı"'nda önemli açıklamalarda bulundu. Yerlikaya, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde, 'Türkiye Yüzyılı'nın inşa sürecinde, 'Büyük ve güçlü Türkiye' ideali ile çıktığımız bu yolda hedeflerimizin başında hiç şüphesiz 'Terörsüz Türkiye' gelmektedir" dedi.

Şırnak'ta Güvenlik Duygusu Artıyor

Bakan Yerlikaya, Şırnak'ta güvenlik güçlerinin terörle mücadelede önemli mesafeler katettiğine işaret ederek, "Terör bitme noktasına geldikçe, bugün Şırnak'ta terörü değil, milletçe hepimizi sevindiren gelişmeleri konuşur olduk" şeklinde konuştu.

Şırnak'ı Kalkındırma Vurgusu

Yerlikaya, son yıllarda Şırnak'ın üretim, kalkınma ve turizm ile anılır hale geldiğini belirterek, "Cudi ve Gabar, bugün petrolle ülkemizin zenginliğiyle özdeşleşir hale geldi. Şükürler olsun Gabar'da günlük 76 bin varil petrol üretimi seviyesine ulaşıldı" ifadelerini kullandı.

Terörle Mücadele ve Başarılar

Yerlikaya, "Şırnak'ta emniyetimiz, jandarmamız 2024 yılında 13 bin 391 kırsal operasyon ve 235 şehir operasyonu yaparak 60 teröristi etkisiz hale getirdi" dedi. Ayrıca, FETÖ, DEAŞ, DHKP-C gibi terör örgütleriyle mücadelenin de devam ettiğini vurguladı.

Asayiş ve Suçlarla Mücadelede Performans

Bakan, Şırnak'taki asayiş durumunu değerlendirerek, "Piyasa kontrolü ile birlikte kişilere karşı işlenen suçu aydınlatma oranımız Türkiye genelinde %98,9 olarak kaydedilmiştir" açıklamasında bulundu.

Trafikte Güvenliği Artırma Çabası

Yerlikaya, "Trafik cezalarıyla ilgili bir çalışma içerisindeyiz ve bu konuda gerekli önlemleri almayı hedefliyoruz" diyerek, trafik kazalarını azaltmayı amaçladıklarını belirtti.

Düzensiz Göçle Mücadele

Son olarak, Şırnak'ta 4 bin 331 yabancı uyruklu kişiye yönelik kimlik denetimi yapıldığını ve düzensiz göçmen olarak tespit edilen 239 kişinin sınır dışı edildiğini açıkladı.

Toplantıya, Şırnak Valisi Birol Ekici, AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş gibi çok sayıda yetkili katıldı. Bakan Yerlikaya, daha sonra Şırnak Belediyesini ziyaret etti ve Belediye Başkanı Mehmet Yarka ile görüştü.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya,(sağda) Şırnak'taki temasları kapsamında Valiliği ziyaret etti, Vali...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya,(sağda) Şırnak'taki temasları kapsamında Valiliği ziyaret etti, Vali Birol Ekici (solda)ile görüştü.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya,(sağda) Şırnak'taki temasları kapsamında Valiliği ziyaret etti, Vali...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya,(sağda) Şırnak'taki temasları kapsamında Valiliği ziyaret etti, Vali Birol Ekici (solda)ile görüştü.

İLGİLİ HABERLER

Malatya Belediyesi'nden Çalışanlara 46 Bin TL Maaş ve 6 Ayda Bir Zam Müjdesi

İstanbul'da 1 Mart'ta 15.000 TL Kira Desteği Başlıyor

Emekli Öğretmenlere Müjdeli Vergi Muafiyeti Düzenlemesi

2025 YKS Giriş Ücretlerine Şok Zam: Öğrenciler 450 TL Ödeyecek!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kadıköy Sahilinde Bulunan Ceset, Denizde Kaybolan Velat Can'a Ait Çıktı
2
İsrailli Bakan Smotrich'ten Filistinlilere Gazze Benzeri Tehdit
3
Samsun'da Kaçak Sigara Operasyonu: Tır Sürücüsü Yakalandı
4
Netanyahu, ABD Ziyaretinden Farklı Bir Vizyonla Döndü: Hamas ve Filistin Yönetimi Yok
5
Netanyahu, Hamas'ın Esir Takasını Askıya Almasından Sonra Acil Güvenlik Toplantısı Düzenliyor
6
Ada Halkı, İBB Önünde Turizm Yapılaşmasına Karşı Eylem Düzenledi
7
TBMM Kadına Karşı Şiddet Komisyonu İstanbul'da İncelemelerde Bulundu

Malatya Belediyesi'nden Çalışanlara 46 Bin TL Maaş ve 6 Ayda Bir Zam Müjdesi

Yapı Kredi'den 6 Ay Sürecek Fatura Desteği Kampanyası!

İstanbul'da 1 Mart'ta 15.000 TL Kira Desteği Başlıyor

İstanbul'da Ücretsiz Otopark Dönemi: Halkbank ve İSPARK İş Birliği

Şubat Ayına Özel Faizsiz Kredi İmkanı! 200.000 TL Limite Dikkat!

Ankara'dan Asgari Ücretlilere Müjdeli Destek Programı

Emekli Öğretmenlere Müjdeli Vergi Muafiyeti Düzenlemesi

Borç Yapılandırma Süresi 2025'e Kadar Uzatıldı!

2025 YKS Giriş Ücretlerine Şok Zam: Öğrenciler 450 TL Ödeyecek!

Eskişehir’e 608 Milyon TL Tarımsal Destek Müjdesi

2025’te Çalışan Annelere Aylık 25.808 TL Destek

Denizli Çameli'nde Asgari Ücret 32.000 TL'ye Yükseldi!