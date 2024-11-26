Bakan Yumaklı'dan TOBB Üyelerine Damızlık Et İşletmesi Kurma Çağrısı

Bakan Yumaklı'dan Önemli Açıklamalar

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Genişletilmiş Ticaret Borsaları Konsey Toplantısı'nda damızlık et işletmesi kurulması konusunda önemli mesajlar verdi. Yumaklı, "İmkanlarınız ölçüsünde 100, 500 ya da 1000 başlık damızlık etçi ırk işletmesi kurdurmanız ülkemiz açısından büyük önem taşıyor." dedi.

Sektörün Gelişimi için Destek

Bakan Yumaklı, Türkiye genelinde sektör temsilcilerinin büyük emekle tarım ürünlerini işleyip markalaştırdığını vurgulayarak, Bakanlık olarak bu süreçte üreticilere gerekli desteği sağlamaya devam ettiklerini bildirdi. "Tarım sektörüne stratejik yaklaşımımız başarılı sonuçlar doğurdu. Son 22 yılda 1 trilyon 365 milyar lira destek sağladık," diyen Yumaklı, bitkisel üretim miktarının yıllık 139 milyon tona çıkarak Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdığını belirtti.

Üretim Artışları ve Hedefler

Büyükbaş hayvan varlığında %67, küçükbaş hayvan varlığında %64, süt üretiminde %155 ve kırmızı et üretiminde %206 artış sağlandığını açıklayan Yumaklı, kırsal kalkınma alanında 95 bin projeye yaklaşık 120 milyar lira kaynak aktarıldığını bildirdi. Tohumluk üretimi ve ihracatında da önemli artışlar elde ettiklerini ifade eden Bakan, tarımsal hasılanın 68,5 milyar dolara ulaştığını kaydetti.

IPARD Projeleri ve Desteklemeler

Yumaklı, IPARD desteklerinin verildiği il sayısını 42'den 81'e çıkararak önemli bir genişleme sağlandığını belirtti. 39 proje için 635 milyon lira hibe desteği verileceğini ve bu projelerin ülke ekonomisine 1,3 milyar lira katkı sağlamasının beklendiğini dile getirdi.

Besilik Dana Üretimi Seferberliği

Kırmızı et üretiminde yeterlilik oranının %95 olduğunu ifade eden Yumaklı, kalan kısmının yerli imkanlar ile karşılanması amacıyla besilik dana üretimi seferberliği başlattıklarını belirtti. Iğdır ve Ceylanpınar tarım işletmelerinde damızlık etçi ırk sığır yetiştiriciliğine başlanmış olup, bu işletmelerin 70 bin başlık kapasiteye ulaşması hedeflenmektedir. Yumaklı, bu tür işletmelerin yaygınlaşmasının önemine vurgu yaparak, Bakanlık olarak destek vermeye hazır olduklarını ifade etti.

Toplantının sonunda Bakan Yumaklı, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile Su Verimliliği Protokolü'nü imzaladı.

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