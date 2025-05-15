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Bakan Yumaklı: 'Günlük 3 bin 700 ton süt alıyoruz, üreticilerimiz için tedbirler alıyoruz'

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Kayseri'de süt alım kapasitesini artırarak üreticilerin mağduriyetini en aza indirdiklerini açıkladı.

Yayın Tarihi: 15.05.2025 21:16
Güncelleme Tarihi: 15.05.2025 21:16
Bakan Yumaklı: 'Günlük 3 bin 700 ton süt alıyoruz, üreticilerimiz için tedbirler alıyoruz'

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı Kayseri'de Önemli Açıklamalarda Bulundu

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kayseri'de düzenlenen Kayseri Şeker Pandoğa Gebe Düve Üretim Tesisleri Sağımhane ve Sağmal Ahır açılışında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Yumaklı, Et ve Süt Kurumu'nun günlük 3 bin 700 ton süt aldığını belirterek, "Bu uygulama tamamen üreticimizin mağdur olmamasına dönük bir tedbirdir," dedi.

Yeni Süt Üretim Merkezi Açılışı

Bakan Yumaklı, açılışını yaptığı tesisin Avrupa Birliği onaylı sağlık standartlarına sahip hastalıklardan ari bir süt üretim merkezi olduğunu duyurdu. Tesisin yatırım bedelinin yaklaşık 90 milyon lira olduğunu açıkladı.

Hayvancılığa Destek ve Süt Sektöründeki Gelişmeler

Bakan, 23 yılda hayvancılığa verdikleri destek miktarının 490 milyar lira olduğuna dikkat çekerken, 2024'te süt üretimine yönelik 5,5 milyar lira destek vereceklerini aktardı. Ayrıca, 2023 Haziran

Küçükbaş ve Büyükbaş Hayvan Sayısında Önemli Başarılar

Açıklamalarında, Türkiye'nin küçükbaş hayvan sayısında Avrupa'da birinci, büyükbaş hayvan sayısında ise ikinci sırada yer aldığını vurgulayan Yumaklı, "Sonuçları başarıyla yönetebilmek için verimliliğe odaklanmalıyız," dedi. Bu bağlamda, hayvan yetiştiriciliğini destekleyen yeni projelerin yakın zamanda açıklanacağını söyledi.

Kayseri'ye Verilen Destekler ve Şeker Pancarı Fiyatları

Kayseri'ye son 23 yılda verilen toplam destek miktarının 147 milyon lira olduğunu belirten Yumaklı, şeker pancarı fiyatları ile ilgili üretici fabrikalarla istişare yaparak sürdürülebilir çözümler geliştireceklerini ifade etti.

Sonuç olarak

Konuşmanın ardından Bakan Yumaklı, katılımcılarla birlikte tesisin açılışını gerçekleştirdi. Açılışta, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, kooperatifin yaklaşık 39 bin çiftçiye hizmet ettiğini belirtirken, 28 Mayıs'ta yapılacak seçimler için de başarı dileklerinde bulundu.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı (ortada), Kayseri Şeker Pandoğa Gebe Düve Üretim Tesisleri...

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı (ortada), Kayseri Şeker Pandoğa Gebe Düve Üretim Tesisleri Sağımhane ve Sağmal Ahır binasının açılış törenine katıldı. Törende, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş (solda) ile Kayseri Valisi Gökmen Çiçek (sağda) da yer aldı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı (ortada), Kayseri Şeker Pandoğa Gebe Düve Üretim Tesisleri...

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı (ortada), Kayseri Şeker Pandoğa Gebe Düve Üretim Tesisleri Sağımhane ve Sağmal Ahır binasının açılış törenine katıldı. Törende, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş (solda) ile Kayseri Valisi Gökmen Çiçek (sağda) da yer aldı.

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