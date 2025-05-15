Bakan Yumaklı: 'Günlük 3 bin 700 ton süt alıyoruz, üreticilerimiz için tedbirler alıyoruz'

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı Kayseri'de Önemli Açıklamalarda Bulundu

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kayseri'de düzenlenen Kayseri Şeker Pandoğa Gebe Düve Üretim Tesisleri Sağımhane ve Sağmal Ahır açılışında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Yumaklı, Et ve Süt Kurumu'nun günlük 3 bin 700 ton süt aldığını belirterek, "Bu uygulama tamamen üreticimizin mağdur olmamasına dönük bir tedbirdir," dedi.

Yeni Süt Üretim Merkezi Açılışı

Bakan Yumaklı, açılışını yaptığı tesisin Avrupa Birliği onaylı sağlık standartlarına sahip hastalıklardan ari bir süt üretim merkezi olduğunu duyurdu. Tesisin yatırım bedelinin yaklaşık 90 milyon lira olduğunu açıkladı.

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