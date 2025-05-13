Bakanlar Tekin ve Göktaş, Görme Engelliler Okulunu Ziyaret Etti

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Engelliler Haftası dolayısıyla Kani Karaca Görme Engelliler İmam Hatip Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti.

İkili, okul bahçesinde öğrenciler tarafından çiçeklerle karşılandı. Sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet eden bakanlar, onların taleplerini dinleme fırsatı buldu.

Özellikle, görme engelli bir öğrencinin Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından diğer öğrenciler, bakanlara ilahi ve türkü söyledi.

10. sınıf öğrencisi Bilal Taha Ardıç, Bakan Göktaş'a Braille daktilosuyla yazdığı teşekkür notunu sundu. Göktaş’ın, “Çok pratik yazıyorsun.” demesi üzerine Ardıç, “5 yıldır yazıyorum.” diyerek yeteneğini vurguladı.

Benzer bir hediye de 9. sınıf öğrencisi Barış Günba tarafından geldi. Günba, Bakan Tekin'e Braille alfabesiyle yazdığı teşekkür notunu takdim etti. Öğrencilerden Berra Kart ise Braille tabletiyle bakanlara memnuniyetlerini dile getiren bir yazı iletti.

Bakanlar, öğrencilere hediyeler verdikten sonra Öğretmenler Odası'nda öğretmenlerle bir araya gelerek sohbet etti.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin (sağda) ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş (solda), Kani Karaca Görme Engelliler İmam Hatip Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin (sağda) ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş (solda), Kani Karaca Görme Engelliler İmam Hatip Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti.