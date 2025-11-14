Baki Ersoy duyurdu: SGK borçlarında tecil faizi yüzde 39’a düştü

Hazine ve Maliye Bakanlığı Tebliğiyle taksitlendirme avantajı sağlanıyor

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Tahsilat Genel Tebliği ile kamu alacaklarına uygulanan tecil faiz oranının yeniden düzenlendiğini açıkladı.

Ersoy, tebliğle daha önce yıllık yüzde 48 olarak uygulanan tecil faizinin yüzde 39a düşürüldüğünü belirtti. Düzenlemenin 13 kasım 2025 tarihi itibarıyla yürürlüğe gireceğini ve yeni yapılacak taksitlendirme başvurularında yüzde 39 oranının uygulanacağını ifade etti.

Ayrıca, tebliğden önce taksitlendirme başvurusu yapılmış ancak henüz taksitleri ödenmemiş borçlar için de, tebliğ tarihinden sonraki dönemlerde yeni oranın geçerli olacağı bildirildi. Ersoy, bu adımın vatandaşların kamu borçlarını daha uygun koşullarda yapılandırabilmesine imkan tanıyacağını vurguladı.

Baki Ersoy sosyal medya hesabından şu açıklamayı paylaştı:

"Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Tahsilat Genel Tebliği ile kamu alacaklarına uygulanan tecil faiz oranı yeniden düzenlenmiştir. 6183 Sayılı Kanun’un 48. Maddesi uyarınca daha önce yıllık yüzde 48 olarak uygulanan tecil faizi, 13 kasım 2025 tarihi itibariyle yüzde 39’a düşürülmüştür. Bu düzenlemeyle birlikte yeni yapılacak taksitlendirme başvurularında yüzde 39 oranındaki yeni tecil faizi uygulanacaktır. Tebliğden önce başvurusu yapılmış fakat henüz taksitleri ödenmemiş borçlarda da, tebliğ tarihinden sonraki dönem için yeni oran geçerli olacaktır. Bu adım, vatandaşlarımızın kamu borçlarını daha uygun koşullarda yapılandırabilmesine imkan sağlamaktadır. Vatandaşlarımızın mali yükünü hafifletecek bu düzenlemenin herkes için kolaylık ve fayda getirmesini temenni ediyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz."

