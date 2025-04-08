Bakırhan'dan Önemli Açıklamalar: Öğrenciler Serbest Bırakılmalı!

Bakırhan, DEM Parti TBMM Grup Toplantısı’nda Söz Aldı

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, parti genel merkezinde düzenlenen TBMM Grup Toplantısı’nda önemli açıklamalarda bulundu. Bakırhan, Hükümet Sözcüsü’nün de belirttiği gibi, bu hafta içerisinde heyetlerinin Sayın Cumhurbaşkanı ile görüşeceğini söyledi. Bu görüşmeden umutlu olduğunu kaydeden Bakırhan, "Olumlu olur, iyi olur. Türkiye'de iyi şeylere, güzel şeylere vesile olur." dedi.

Yolsuzluk Soruşturmasında Tutuklamalar

Bakırhan, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yürütülen yolsuzluk ve terör soruşturmaları sonrasında düzenlenen izinsiz gösterilerde 300 kişinin tutuklandığını aktardı. Bu durumun kabul edilemez olduğunu belirten Bakırhan, "Tutuklu öğrenciler ve diğer tutuklular derhal serbest bırakılmalı. Öğrenciler serbest bırakılmalı, vize dönemleri başladı." ifadesini kullandı.

Protesto Hakkı Vurgusu

“İnsanlar protesto edebilir, protesto ve boykot bir haktır. Burada haksızlık karşısında ses çıkarmak, demokratik bir haktır” diyen Bakırhan, kesinlikle saygı gösterilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Emekli ve Asgari Ücret Üzerine Uyarı

2025'in ilk üç ayında emekli maaşlarının ve asgari ücretin %10 eridiğini belirten Bakırhan, iktidara seslenerek, "Yılın yarısında asgari ücrete, maaşlara ve emeklilere ara zam yapma hazırlıklarını şimdiden başlatın" çağrısında bulundu.

Siyasi Etik Kanunu ve Ekonomik Reformlar

Bakırhan, TBMM’nin bu konularda atması gereken adımlar olduğunu vurgulayarak, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ve diğer siyasi partilere, bir an önce siyasi etik kanununun çıkarılması ve kamu ihale kanununun yeniden hazırlanması gerektiği çağrısında bulundu.

PKK ve Barış Süreci Üzerine Değerlendirme

Konuya dair terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın çağrılarının üzerinden 40 gün geçtiğini hatırlatan Bakırhan, "Beklenen adımlar konusunda bir rahatlık var. Bekleyerek barış gelmez. Yeni şeyler duymak istiyoruz" dedi.

Medya ile Etkileşim

Toplantının ardından gazetecilerin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile partisinin grubu arasındaki görüşmeyle ilgili sorularını yanıtlayan Bakırhan, durumu olumlu değerlendirerek, "Hafta içinde olmasını bekliyoruz." dedi.