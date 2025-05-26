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Bakırköy Adliyesi'nde Hükümlülerin El Ürünleri Sergisi Açıldı

Bakırköy Adliyesi'nde tutuklu ve hükümlülerin eserlerinin yer aldığı sergi 30 Mayıs'a kadar ziyaret edilebilecek.

Yayın Tarihi: 26.05.2025 12:56
Güncelleme Tarihi: 26.05.2025 12:56
Bakırköy Adliyesi'nde Hükümlülerin El Ürünleri Sergisi Açıldı

Bakırköy Adliyesi'nde anlam dolu bir sergi

Bakırköy Adliyesi'nde, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumundaki tutuklu ve hükümlülerin yaptığı ahşap el ürünleri ile resim çalışmalarının sergilendiği "El İşi Faaliyetleri Sergisi" açıldı.

Sergideki Ürünler

Adliyenin atrium alanında gerçekleşen sergide, Marmara 1 ve 4 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda üretilen çini, ahşap baskı, jel mum ve rölyef gibi eserler sergilendi.

Açılış Töreni

Serginin açılışına Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Gümüş, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Aydın, Bakırköy Adalet Komisyonu Üyesi Sadullah Güler, Marmara Cezaevinden sorumlu Bakırköy Cumhuriyet Başsavcı Vekili Necip Sarı ve birçok adliye personeli katıldı.

Mesajlar ve Hedefler

Başsavcı Gümüş, açılışta yaptığı konuşmada, adliyenin mükemmel bir sergiye ev sahipliği yaptığını vurguladı. Hükümlü ve tutukluların, fırsat verildiğinde neler başarabileceklerini sergi aracılığıyla gözler önüne serildiğini söyledi.

Gümüş, ayrıca cezaevlerinin sadece cezaların infaz edildiği yerler olmadığını, burada hükümlü ve tutuklulara topluma kazandırılmaları için gereken eğitimin verildiğini ifade etti.

Başsavcı Vekili Necip Sarı ise, cezaevlerini suç ve cezaya dair olumsuz imajdan kurtarmaya çalıştıklarını, hükümlülerin eğitim ve sanat faaliyetleri ile zamanlarını değerlendirerek dışarıdaki hayata uyum sağlamalarının önemine dikkat çekti.

Hediye Töreni

Açılışta, Hükümlülerin yaptığı ürünlerden hediye alan Başsavcı Gümüş ve Adalet Komisyonu Üyesi Güler'in yanı sıra, Marmara 1 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Özkan Özdemir de Sarı'ya özel bir hediye takdim etti.

Ziyaret Bilgileri

Sergi, 30 Mayıs'a kadar ziyaretçilere açık olacak.

Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndaki tutuklu ve hükümlülerin ahşap el ürünleri ile resim...

Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndaki tutuklu ve hükümlülerin ahşap el ürünleri ile resim çalışmalarının yer aldığı "El İşi Faaliyetleri Sergisi", Bakırköy Adliyesi'nde açıldı. Adliyenin atrium alanında açılan sergide, Marmara 1 ve 4 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndaki tutuklu ve hükümlülerin yaptığı çini, ahşap baskı, jel mum ve rölyef gibi ürünler yer aldı.

Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndaki tutuklu ve hükümlülerin ahşap el ürünleri ile resim...

Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndaki tutuklu ve hükümlülerin ahşap el ürünleri ile resim çalışmalarının yer aldığı "El İşi Faaliyetleri Sergisi", Bakırköy Adliyesi'nde açıldı. Adliyenin atrium alanında açılan sergide, Marmara 1 ve 4 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndaki tutuklu ve hükümlülerin yaptığı çini, ahşap baskı, jel mum ve rölyef gibi ürünler yer aldı.

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