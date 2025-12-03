Baklava Kutusunda 110 Bin Euroyla Yakalanan Başkan Yardımcısı: 'Günah Keçisi İlan Edildim'

Manavgat'ta baklava kutusunda 110 bin euro rüşvetle suçüstü yakalanan Mehmet Engin Tüter, hakim karşısında kumpas iddiasında bulundu.

Yayın Tarihi: 03.12.2025 15:03
Güncelleme Tarihi: 03.12.2025 15:03
Antalya'nın Manavgat ilçesinde, baklava kutusu içinde 110 bin euro rüşvet alırken suçüstü yakalanan ve tutuklanan eski Manavgat Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Engin Tüter, Manavgat Adliyesi'nde hakim karşısına çıktı. Tüter, savunmasında kendisine kumpas kurulduğunu ve sosyal medyada yayılan görüntüler nedeniyle "günah keçisi ilan edildiğini" öne sürdü.

Mahkeme başkanının, tapelerde geçen "komisyondan" bahsetmesi ve olay anındaki görüntülerdeki 'Tamam, ne kadar var içinde?', 'Kimseye bir şey deme' sözlerini hatırlatması üzerine Tüter, o sözleri otel tadilatıyla ilgili söylediğini savundu. Tüter, 'Kutunun içinde ne olduğunu bilmiyordum, o yüzden sordum. Çantayı verdikten sonra kumpas olduğunu düşünüp kapının arkasına koydum. Cengiz'in arkasından gittim ama bulamadım, hemen ardından polis geldi' dedi.

Davada adı geçen meclis üyesi S.Ö.Ö. ile ilgili sorular üzerine Tüter, Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara ile koridorda karşılaştığını ve başkanın 'Otelinde kaçak odalar varmış, Ali G.'nin parasını ödeyecek' dediğini anlattı. Mahkeme başkanı, sanığın Hüseyin C. G. ile ilgili ifadesini sorgulayarak 'Hüseyin C. G. sanayide esnaf, neden ona bilgi veriyorsun' diye sordu. Tüter'in yanıt verirken zorlanması üzerine mahkeme başkanının 'Sağa sola bakma, bize bakarak cevap ver' uyarısı dikkat çekti.

Tüter, Side'deki eğlence mekanlarına jandarma tarafından tutanak tutulması öncesi sosyal medya üzerinden işletmecilerle iletişime geçtiği iddialarına ilişkin olarak bunun Side zabıta amirinin yönlendirmesiyle gerçekleştiğini iddia etti. Belediyeye ait araçta bulunan viskilerle ilgili ise mekan sahiplerinin, o sırada düğün yapan ve "gariban" olarak nitelediği şoföre hediye gönderdiğini söyledi.

Davayla ilgili soruşturmalar ve yargılama sürerken, Tüter'in iddiaları mahkeme sürecinde değerlendirilmeye devam edecek.

