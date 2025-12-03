Balat Sahilinde Deniz Kirliliği Balıkçıları Mağdur Ediyor

Vatandaşlar ve balıkçılar çöplere tepki gösterdi

Fatih Balat sahilinde deniz yüzeyinde çöplerin ve deniz analarının yoğun olduğu gözlemlendi. Sahilde yürüyüş yapanlar ile balık tutmaya gelen vatandaşlar, oluşan kirliliğe tepki gösterdi ve önlem talep etti. Deniz yüzeyindeki kirlilik havadan görüntülendi.

Balıkçılar, yüzeydeki pisliğin avlanmayı engellediğini belirtti. Bölge sakinleri, temizliğin yetersiz olduğunu savunuyor; sahildeki temizlik çalışmalarının kepçelerle yapıldığı fakat tam kapsamlı olmadığını söyledi.

Balık tutmak için Balat sahiline gelen Cengizhan Koçoğlu, şunları söyledi: "Biz bu kirlilikten çok muzdaribiz. Teknelerin bıraktıkları artıklar, çevreden uçan artıklar, temizliğe gelen arkadaşların ellerindeki araçlar yetersiz. Kepçelerle temizlik yapıyorlar ama tam manasıyla bir temizlik yapılmıyor. Biz emekliyiz, buraya gelip boş vakitlerimizi değerlendiriyoruz. Denizlerin bu kirliliği bizi pişman ediyor"

Diğer bir balıkçı, "Temiz hava alalım dedik ama deniz de kötü durumda. Daha önce buraya geldiğim sefer bu kadar değildi. Bana göre belediyenin iyi çalışmaması yüzde 20, vatandaşların temiz kullanılmaması yüzde 80’dir. Ben geçen sene bu aylarda da sık sık gelirdim. Dün de Emirgan’daydım. Ama burada balık tutmayı düşünmüyorum, geri döneceğim" dedi.

Musa Bilgiç ise deniz yüzeyindeki kirliliğin balık türlerine zarar verebileceğini vurguladı: "Şu an deniz yüzeyi pis ama denizin rengi güzel görünüyor. Ama çöp olayı çok var. Daha önceki günlerde deniz yüzeyi daha iyiydi. Bugün nedense yüzeyde çöp var. Bugün çok var, gerçi dün gelmedim. Yüzeydeki pislik balık tutmamıza engel oluyor. Çöpler, balık türlerine zarar verir"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait İSTAÇ 2 isimli deniz yüzeyi temizlik teknesinin bölgede hareket halinde olduğu, ancak herhangi bir çalışma yapmadığı görüldü. Kirlilik, havadan çekilen görüntülerle de belgelendi.

