Balıkesir Ayvalık'ta depoda yangın söndürüldü

Altınova Mahallesi 753. Sokak'ta itfaiyenin hızlı müdahalesi

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde bir depoda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Altınova Mahallesi 753. Sokak’ta bir depoda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.

