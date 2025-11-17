Balıkesir Ayvalık'ta depoda yangın söndürüldü

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi Altınova Mahallesi 753. Sokak'ta bir depoda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü; inceleme başlatıldı.

Yayın Tarihi: 17.11.2025 18:12
Güncelleme Tarihi: 17.11.2025 18:12
Altınova Mahallesi 753. Sokak'ta itfaiyenin hızlı müdahalesi

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde bir depoda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Altınova Mahallesi 753. Sokak’ta bir depoda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.

