Balıkesir'de 28 Bin Sentetik Ecza Hap Ele Geçirildi, 2 Kişi Tutuklandı

Balıkesir Edremit'te Büyük Narkotik Operasyonu

Balıkesir'in Edremit ilçesinde düzenlenen bir operasyon sonucunda 28 bin 628 sentetik ecza hap ele geçirildi. Operasyon, Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Birimi ekipleri tarafından gerçekleştirildi.

Gözaltına Alınan Zanlılar

Operasyonda M.M.P. ve E.B. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, şüphelilerin üzerlerinde ve ikametlerinde büyük miktarda sentetik ecza hap bulundu.

Adli Süreç Başladı

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sevk edildikleri adliyede tutuklandı. Bu operasyon, il genelindeki narkotik suçlarla mücadele çalışmalarının bir parçası olarak dikkat çekiyor.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde 28 bin 628 sentetik ecza hap ele geçirildi, gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.