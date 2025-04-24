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Balıkesir'de 'Benim Kulübüm Yeşilay' Etkinliği Coşkuyla Gerçekleşti

Yeşilay Balıkesir Şubesi, 23 Nisan'da 'Benim Kulübüm Yeşilay' etkinliği ile çocuklara sağlıklı yaşamı tanıttı.

Yayın Tarihi: 24.04.2025 17:44
Güncelleme Tarihi: 24.04.2025 17:44
Balıkesir'de 'Benim Kulübüm Yeşilay' Etkinliği Coşkuyla Gerçekleşti

Balıkesir'de 'Benim Kulübüm Yeşilay' Etkinliği Coşkuyla Gerçekleşti

Yeşilay Balıkesir Şubesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde 'Benim Kulübüm Yeşilay' programını düzenledi.

Bu anlamlı etkinlik, Balıkesir Tatlıpınar İlk ve Ortaokulu'nda gerçekleştirildi. Yeşilay Balıkesir Şubesi Gençlik Komisyonu, BAUN Genç Yeşilay ve Gençlik ve Spor Bakanlığı Birleşmiş Milletler 75. yıl Gençlik Merkezi gönüllüleri ile işbirliği içerisinde hayata geçti.

Etkinlik sırasında çocuklar çeşitli oyunlar oynayarak eğlenme fırsatı buldu, aynı zamanda Yeşilay'ın sağlıklı yaşam konusunda yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi edindiler.

Türkiye Yeşilay Cemiyeti Balıkesir Şube Başkanı Muhammed Mürşid Canbulat, küçük yaşta edinilecek doğru bilgilerin hayat boyu kalıcı olacağını vurguladı. Canbulat, "Çocuklar bizim kıymetlimiz, onlara her zaman sahip çıkıyoruz ve kötü alışkanlıklardan uzak durmaları için elimizden gelen her şeyi yapacağız," dedi.

Yeşilay, Balıkesir'in çeşitli ilçelerinde düzenlediği etkinliklerle çocuklara sağlıklı bir gelecek sunmayı hedefliyor.

Balıkesir'de Yeşilay Şubesi tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri...

Balıkesir'de Yeşilay Şubesi tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında "Benim Kulübüm Yeşilay" etkinliği gerçekleştirildi. Balıkesir Tatlıpınar ilk ve ortaokulunda yapılan etkinlikte, oyunlar oynandı, kutlamalar ve şenlikler yapıldı. Çocuklara Yeşilay'ın çalışmaları hakkında bilgi verildi.

Balıkesir'de Yeşilay Şubesi tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri...

Balıkesir'de Yeşilay Şubesi tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında "Benim Kulübüm Yeşilay" etkinliği gerçekleştirildi. Balıkesir Tatlıpınar ilk ve ortaokulunda yapılan etkinlikte, oyunlar oynandı, kutlamalar ve şenlikler yapıldı. Çocuklara Yeşilay'ın çalışmaları hakkında bilgi verildi.

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