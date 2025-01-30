Balıkesir'de Denize Atık Su Deşarjı: Su Kanalizasyon İdaresine Cezai İşlem

Balıkesir'de Denize Atık Su Deşarjı Cezası

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, denize dere yoluyla atık su dökdüğü tespit edilen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Su Kanalizasyon İdaresine 668 bin 667 lira para cezası uyguladı. Ayrıca, konu ile ilgili olarak savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Olayın Detayları

Bakanlıktan gelen açıklamada, Balıkesir’in Burhaniye ilçesi sahilinde deniz renginin değiştiği üzerine yapılan incelemede, İskele Mahallesi Adyar mevkisinde atık suyun bir dere vasıtasıyla denize deşarj edildiği belirtildi.

Yapılan incelemeler sırasında, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Su Kanalizasyon İdaresinin atık su terfi merkezi şebeke hattı ve Burhaniye Atıksu Arıtma Tesisi'nin derin deniz deşarj hattından dereye atık suyun döküldüğü tespit edildi.

Alınan Önlemler ve Gelecek Cezalar

Bakanlık, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Su Kanalizasyon İdaresine Çevre Kanunu kapsamında ceza keserken, konu ile ilgili olumsuzlukların düzeltilmesi için çalışmalar devam etmektedir. Denize deşarj edilen atık suyun incelenmesi sonrasında, eğer standardın üzerinde kirlilik değerleri tespit edilirse, yine Çevre Kanunu'na göre yeni cezaların uygulanabileceği ifade edildi.