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Balıkesir'de Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 3 Tutuklama

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, göçmen kaçakçılığı yapan 3 kişi tutuklandı. 13 düzensiz göçmen yakalandı.

Yayın Tarihi: 31.03.2025 20:35
Güncelleme Tarihi: 31.03.2025 20:46
Balıkesir'de Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 3 Tutuklama

Balıkesir'de Göçmen Kaçakçılığına Operasyon

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, Afganistan uyruklu 13 düzensiz göçmeni yasa dışı yollarla yurt dışına kaçırmaya çalıştıkları iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı.

Operasyon Detayları

Edremit Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Büro Amirliği ekipleri, ilçenin kıyı şeridinde göçmen kaçakçılarına yönelik operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda, 13 düzensiz göçmen başarıyla yakalandı.

Yasal Süreç

Operasyon sonrası gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, Afganistan uyruklu 13 düzensiz göçmeni yasa dışı yollarla yurt...

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, Afganistan uyruklu 13 düzensiz göçmeni yasa dışı yollarla yurt dışına kaçırmaya çalıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

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