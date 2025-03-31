Balıkesir'de Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 3 Tutuklama

Balıkesir'de Göçmen Kaçakçılığına Operasyon
Balıkesir'in Edremit ilçesinde, Afganistan uyruklu 13 düzensiz göçmeni yasa dışı yollarla yurt dışına kaçırmaya çalıştıkları iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı.
Operasyon Detayları
Edremit Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Büro Amirliği ekipleri, ilçenin kıyı şeridinde göçmen kaçakçılarına yönelik operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda, 13 düzensiz göçmen başarıyla yakalandı.
Yasal Süreç
Operasyon sonrası gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.
Balıkesir'in Edremit ilçesinde, Afganistan uyruklu 13 düzensiz göçmeni yasa dışı yollarla yurt dışına kaçırmaya çalıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.