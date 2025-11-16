Balıkesir’de İlk Motorlu Arama-Kurtarma Ekibi Kuruldu

Karesi Motorlu Arama-Kurtarma Derneği Balıkesir'de resmen kuruldu. Başkan Cem Yılmaz Akantan liderliğindeki 50 gönüllü motosikletli ekiple afetlere hızlı müdahale hedefliyor.

Yayın Tarihi: 16.11.2025 13:44
Güncelleme Tarihi: 16.11.2025 13:44
Balıkesir’de İlk Motorlu Arama-Kurtarma Ekibi Kuruldu

Balıkesir’de İlk Motorlu Arama-Kurtarma Ekibi Kuruldu

Karesi Motorlu Arama-Kurtarma Derneği resmen faaliyete başladı

Balıkesir’de arama kurtarma çalışmalarına yeni bir vizyon kazandıracak önemli bir adım atıldı. Karesi Motorlu Arama-Kurtarma Derneği, resmi kuruluş sürecinin tamamlanmasının ardından ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Derneğin başkanlığını Cem Yılmaz Akantan üstlenirken, toplam 50 gönüllüden oluşan ekip; son yıllarda ülke genelinde yaşanan başta depremler olmak üzere doğal afetlerde aktif görev almak, insanlığa fayda sağlamak ve toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla bir araya geldi.

Motorlu yapısıyla öne çıkan ekibin özellikle motosiklet kullanması, arama-kurtarma çalışmalarında ciddi avantaj sağlıyor. Motosikletler; dar sokaklara, engebeli arazilere ve araç trafiğinin tıkandığı bölgelere çok daha hızlı ulaşarak ilk müdahalenin gecikmesini önlüyor. Bu sayede afet anlarında kritik saatlerde zaman kazanılarak daha etkili bir çalışma yürütülmesi hedefleniyor.

Karesi Motorlu Arama-Kurtarma, Balıkesir’de bu yapıda kurulan ilk ekip olma özelliğini taşıyor. Yetkililer, eğitim süreçlerine kısa sürede başlanacağını ve ekiplerin afet bölgelerine hızlı müdahale için hazır hale getirileceğini belirtti.

BALIKESİR'DE MOTORLU ARAMA KURTARMA EKİBİ KURULDU

BALIKESİR'DE MOTORLU ARAMA KURTARMA EKİBİ KURULDU

İLGİLİ HABERLER

Meteoroloji 9 İle Beyaz Alarm Verdi: Kar Ne Zaman Yağacak?

TV8 halka arz ne zaman? Acun Ilıcalı'nın TV8'i SPK'ya başvurdu

2025 En Yeni Cuma Mesajları: Ayetli, Resimli ve Dualı Paylaşımlar

Emekli Promosyonunda Kasım 2025 Rekoru: Paket 39.500 TL'ye Ulaştı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sultanbeyli'de elektrikli scooter kazası: 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
2
Seydikemer'de Orman Yangını: Çaltıözü Mahallesi'nde Alevler
3
Almanya'dan 100 milyon euroluk dron savunma planı
4
Samsun'da Şakalaşma Faciası: 24 Yaşındaki Gökhan Güney Pompalı Tüfekle Öldü
5
Selman Oğuzhan Eser Trafik Kazası Geçirdi — Aile Hafif Yaralandı
6
Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Malatya'da: Başkan Sami Er ile eğitim projelerini değerlendirdi
7
Mehmet Ali Doğan'ın 'Sınırlanmış Alanlar Şamanik Görseller' Sergisi SANKO'da

Yeni TOKİ Evleri Kiraya Verilir mi? Satış ve Kiralama Kuralları

TOKİ Başvuruları: Sonuç Süresi ve e-Devlet 'Değerlendiriliyor' Uyarısı

TV8 halka arz ne zaman? Acun Ilıcalı'nın TV8'i SPK'ya başvurdu

2026 BİLSEM Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Önemli Tarihler

Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet 2025-2026 Takvimi

KPSS 65 Puanla Belediye Memur Alımı: Datça ve Çeşme'de 2 Kadro (Aralık 2025)

Emekli Promosyonunda Kasım 2025 Rekoru: Paket 39.500 TL'ye Ulaştı

SGK'dan Erken Emeklilik Müjdesi: 1800 ve 3600 Gün Formülü, %40 ve %60 Şartları

2025 En Yeni Cuma Mesajları: Ayetli, Resimli ve Dualı Paylaşımlar

İnci Taneleri 3. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Bu Akşam Var Mı?

TOKİ Kura Çekimi: Canlı Yayın, Noter Denetimi ve Hak Sahipliği Nasıl Belirlenecek?

Meteoroloji 9 İle Beyaz Alarm Verdi: Kar Ne Zaman Yağacak?