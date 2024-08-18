Balıkesir'de Miras Kavgası Faciası: İki Kişi Hayatını Kaybetti

Balıkesir'de Miras Anlaşmazlığı Sonucu Ölümlü Kavga

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde miras yüzünden meydana gelen silahlı çatışmada iki kişi hayatını kaybetti. Olay, ilçeye bağlı Eminpınarı Mahallesi'nde yaşandı.

Kavga Nasıl Başladı?

Olay, S.A. (56) ile amcasının oğulları S.A. (46) ve R.A. (48) arasında miras paylaşımı noktasında çıkan tartışmayla başladı. Tartışmanın büyümesi sonucu silahlı kavgaya dönüştü.

Olayın Seyri

Kavgada, S.A. av tüfeği ile kuzenlerine birkaç el ateş etti. Mahalle sakinleri durumu hemen yetkililere bildirdi ve olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri hızla sevk edildi.

Yaralılar ve Gözaltı

Meydana gelen silahlı saldırıda R.A. ve kardeşi S.A. olay yerinde hayatını kaybetti. Olayın ardından S.A. kaçmaya çalıştı ancak jandarma ekipleri tarafından kısa süre içinde yakalanarak gözaltına alındı.

Cenazeler Morgda

Yaşamını yitiren R.A. ve S.A.'nın cesetleri, Susurluk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.