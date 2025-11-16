Balıkesir'de Trafik Kazası: İzmir-İstanbul Otoyolunda 1 Yaralı

Balıkesir Kayalıdere'de İzmir-İstanbul otoyolunda ticari aracın şarampole uçması sonucu sürücü A.D. yaralandı; itfaiye ve sağlık ekipleri müdahale etti.

Yayın Tarihi: 16.11.2025 19:17
Güncelleme Tarihi: 16.11.2025 19:17
Kayalıdere mevkiinde ticari araç şarampole uçtu

Balıkesir'in Kayalıdere mevkiinde, İzmir-İstanbul otoyolunda meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, İzmir yönünden İstanbul istikametine seyir halinde olan A.D. idaresindeki 35 BIA 069 plakalı ticari araç, otoyolda kontrolden çıkarak şarampole uçtu.

Olayın ihbar edilmesi üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri kaza yerine sevk edildi.

Ticari araçta yaralanan sürücü A.D., itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılarak sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi.

Kaza ile ilgili olarak tahkikatın sürdüğü açıklandı.

