Balıkesir Depremi: 252 Kişiye Psikososyal Destek Sağlandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın açıklaması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, dün Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki deprem sonrası yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Bakan Göktaş, depremden etkilenen vatandaşlara 252 vatandaşa psikososyal destek sağlandığını belirterek, ekiplerin sahada yoğun biçimde çalıştığını söyledi.

Göktaş, açıklamasında şunları ifade etti: "52 personelimiz ve 10 araçla sahada vatandaşlarımızın acil ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

İl Müdürlüğüne bağlı psikososyal destek ekiplerinin ivedilikle saha çalışmalarına başladığını vurgulayan Göktaş, SYDV, VEFA, ADEM personelimizin de sahada faaliyetlerini sürdürmekte olduğunu ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek sağlandığını aktardı.

Bakan, depremden etkilenen diğer illerdeki il müdürleriyle sürecin yakından takip edildiğini belirterek, "Rabb'im ülkemizi, milletimizi her türlü afetten korusun." dedi.

