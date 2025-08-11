DOLAR
Balıkesir Sındırgı'da 6,1 Büyüklüğünde Deprem: Kırsal Mahallelerden İlk Anlatımlar

Sındırgı'da meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki deprem, kırsal mahallelerde paniğe yol açtı. Vatandaşlar o anları aktardı.

Yayın Tarihi: 11.08.2025 03:54
Güncelleme Tarihi: 11.08.2025 03:54
Balıkesir Sındırgı'da Deprem Panik Yarattı

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki deprem, kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşlar üzerinde derin izler bıraktı. Kozlu Mahallesi'nde deprem anında evinde bulunan Hasan Demirtaş, yaşadığı korkuyu ve anları anlattı.

Hasan Demirtaş'ın Açıklamaları

Demirtaş, deprem anında çok korktuğunu ve evin içinde adeta bir toz bulutunun oluştuğunu belirtti. Panic içinde evin kapısını açmakta zorluk çektiklerini ifade eden Demirtaş, "Evin üst katındaki duvarlar göçmüş. Daha beterleri vardı. Buna şükür." dedi.

Kızılgür Mahallesi'nden Hasan Ali Yaşar'ın Tanıkları

Kırsal Kızılgür Mahallesi'nde yaşayan Hasan Ali Yaşar ise deprem sırasında zeminin sarsıldığını ve bu durumun kendilerini çok korkuttuğunu aktardı. Sarsıntının uzun sürdüğünü belirten Yaşar, "Korku nedeniyle eve uzun süre giremedik. Telefonum içeride kalmıştı, bu yüzden kimseyi arayamadım. Daha sonra geri girdiğimde telefonum odanın ortalarına gelmişti." ifadelerini kullandı.

Yaşanan bu olaylar, depremin kırsal bölgelerdeki etkisini gözler önüne serdi ve vatandaşları perişan etti.

